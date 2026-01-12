이준석 “연대해서 다같이 지는게 제일 바보”…지선 국힘 연대론 선그어

개혁신당 이준석 대표가 통일교 특검법 등 현안에 대한 국민의힘과의 공조 가능성은 열어두면서 연대 가능성엔 일단 선을 그었다. 국민의힘 장동혁 대표를 만나 통일교 특검법과 같은 현안에 대한 공조에서는 나설 수 있으나, 6월 지방선거에서 연대하는 방안은 일축하고 있는 것. 야권에서는 연대 주도권을 잡으며 몸값을 높이기 위한 포석이라는 분석도 나오고 있다.
이 대표는 12일 “공조와 연대는 다르다”며 “고 노회찬 전 의원이 얘기했듯이 ‘외계인이 쳐들어오면 한국과 일본도 연합할 수 있다’는 건 공조의 의미고, 연대, 동맹 이런 건 그 다음 단계의 얘기다”고 밝혔다. 이어 “이 단계에서 공조를 해내는 것이 우선 돼야 그 다음에 논의해 볼 수 있는 거다”라며 “개혁신당의 구성원들은 공조도 사실은 장 혁 대표가 당내, 또는 외부에 있는 강경 보수 세력과 이걸 이끌어낼 수 있을지에 대해서는 지켜보고 있는 것 같다”고 설명했다.
그러면서 이 대표는 “개혁신당이 제일 바보 되는 게 연대해서 지는 것”이라며 “연대해서 다 같이 진다가 제일 바보다. 그러니까 그거는 검토할 필요도 없는 거다”라고 했다.
이 대표는 이날 개혁신당 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 “국민의힘 같은 경우에는 하다못해 최근에는 외교 정책이나 이런 데 있어서도 개혁신당과 입장 차이가 조금씩 노정되고 있는 상황”이라며 “그렇기 때문에 선거 연대라는 가치까지 함께하는 것은 좀 섣부른 관측이다”라고 설명했다. 그러면서 “오세훈 서울시장은 반대로 소속 당은 다르지만은 그런 어떤 정책적인 지향점이나 또 이념적인 성향이 굉장히 유사하다”며 “많은 접점이 있지만 또 당에 소속된 사람으로서 서로 떨어져서 행보할 수밖에 없는 상황이 지속되는 것을 안타깝게 생각한다”고 덧붙였다.
이 대표와 장 대표는 통일교 특검법과 더불어민주당 공천 헌금 의혹 특검 등을 논의하기 위해 야당 대표 연석 회담에 뜻을 모은 바 있다. 이 대표와 장 대표는 빠른 시일 내에 회동할 계획이다. 이에 공조를 넘어서 연대 가능성까지 거론됐지만 이 대표가 일단 선을 긋고 나선 것으로 분석된다. 이 대표는 실제 지난해 대선 때도 국민의힘 김문수 대선 후보와의 단일화 등을 지속 일축했고, 개혁신당 대선 후보로 대선을 완주한 바 있다.
다만 이 대표가 야권 연대의 주도권을 잡기 위한 포석을 깔고 있다는 분석도 나온다. 한 국민의힘 관계자는 “6월 지방선거 때 국민의힘 후보의 낙선이 목적이지 않는 이상 이 대표도 어떤 방식으로든 보수 야권의 연대 등을 고민할 수밖에 없을 것”이라며 “통일교 특검법 공조 등을 시작으로 양당이 접점을 더 찾아가면 연대 논의까지 본격화할 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “지금 이 대표가 연대에 선을 긋는 건 국민의힘에 제대로된 변화를 촉구하고, 연대의 주도권을 잡기 위한 계산 때문인 거 같다”라고 덧붙였다.
댓글 0