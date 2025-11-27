쿠팡 물류센터 5일만에 또… 50대 직원 야간 근무중 숨져

경찰 등에 따르면 26일 오전 2시 경기 광주시 문현동 쿠팡 물류센터에서 근무하던 50대 직원이 갑자기 쓰러져 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 직원은 당시 카트에 물품을 담아 옮기는 업무를 하고 있었고 근무시간은 전날 오후 6시부터 사망 당일 오전 4시까지였다.
물류센터를 운영하는 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에 따르면 숨진 근로자는 올해 3월 계약직으로 입사했으며 최근 3개월간 주당 평균 근무시간은 41시간이었다. CFS 관계자는 “사인은 수사기관에서 부검 등을 통해 파악할 것으로 알고 있다. 회사는 유가족 지원에 모든 노력을 기울이겠다”고 말했다. 경찰은 최근 검진 기록과 유족 진술을 토대로 해당 직원이 평소 지병이 있었던 것으로 추정하고 있다.
8월 20일에도 경기 용인시 처인구 쿠팡 물류센터에서 냉동창고 물품 분류 작업을 하던 50대 직원이 쓰러져 숨졌다. 이달 21일에도 경기 화성시 신동 쿠팡 물류센터에서 포장 관련 업무를 맡았던 30대 직원이 내부 식당에서 갑자기 쓰러진 뒤 사망했다. 노동계를 중심으로 과로사 의혹을 제기하는 목소리도 나오고 있다.
