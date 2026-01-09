‘양들의 침공’…50마리, 할인마트 20분간 습격 ‘아수라장’

5일(현지 시간) 독일 남부 바이에른주의 한 할인마트로 양떼가 몰려들었다. 양들이 마트 내부에서 20분가량 돌아다니면서 현장은 아수라장이 됐다. 마트 측은 양 관리자에게 손해배상을 청구하는 대신 1년 치 사료를 제공하기로 한 것으로 알려졌다.
독일 공영방송 ZDF 등에 따르면 이날 바이에른주 부르크진에 있는 할인마트 ‘페니’ 매장으로 양 50마리가량이 들어왔다. 마트 근처에서 이동 중이던 약 500마리의 무리 가운데 일부가 이탈해 마트로 진입한 것이다.
공개된 영상과 사진에서 양떼는 매장 안 진열대, 계산대 근처를 돌아다녔다. 양을 피해 계산대로 올라간 손님도 있었다. 일부 손님은 밖으로 대피한 것으로 전해졌다.
현지 매체는 당시 상황에 대해 “아수라장”고 전하며 병이 부딪히는 소리와 함께 식료품이 바닥에 흩어졌다고 전했다. 일부 양들은 매장 바닥에 배설물을 남기기도 한 것으로 전해졌다.
마트 측은 양들이 빠져나간 뒤 대대적인 청소를 했다. 이후 마트 측은 양 관리자에게 손해배상을 청구하지 않기로 했다고 밝혔다. 마트 측은 “예기치 못한 상황이었지만 인명 피해가 없었다”며 “무사히 마무리된 점을 고려한 결정”이라고 했다. 마트 측은 양들에게 1년 치 사료까지 제공하기로 한 것으로 전해졌다.
양들은 20분가량을 돌아다니다가 다시 밖으로 나가 다른 양떼와 합류했다. 양은 손님의 가방을 사료 자루로 착각해 매장 안으로 들어갔을 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
