의대생 전원 복귀?…5명중 1명은 여전히 휴학중

7월 복귀 선언에도 2학기 휴학률 21%
의대 정원 증가에 반발해 집단 휴학했던 의대생들이 올해 7월 학교로 ‘전원 복귀’ 의사를 밝혔지만 의대생 5명 중 1명은 여전히 휴학 중인 것으로 나타났다. 군의관, 공중보건의사 대신 현역병으로 입대했거나 상위권 대학 진학을 목표로 반수하기 위해 휴학한 경우인 것으로 보인다.
현역병 입대, 반수생 늘어난 영향인 듯
25일 교육부가 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원실에 제출한 ‘2025학년도 2학기 의과대학 학년별 재적 현황’ 자료에 따르면 이달 3일 기준 40개 의대 전체 재적 인원 2만3662명 중 휴학생은 5060명으로 전체의 약 21%였다.
학년별로는 예과 2학년을 제외한 전 학년에서 20%대 휴학률이 나타났다. 휴학 인원은 △예과 1학년 1580명(22%) △예과 2학년 470명(14%) △본과 1학년 706명(20%) △본과 2학년 895명(28%) △본과 3학년 766명(24%) △본과 4학년 643명(21%)이었다.
가장 휴학률이 높은 대학은 동아대로 약 32%였다. 재적 인원 397명 중 129명이 휴학했다. 이어 △연세대(원주) 29% △충남대 28% △중앙대 27% △전북대 26% △경상국립대, 인제대 각각 약 25% 순이었다. 경북대 고려대 제주대 한림대 등은 각각 약 24%였다.
반면 이화여대는 재적 인원 524명 중 휴학생이 7명에 그쳐 휴학률 1.3%를 나타냈다. 이외에도 △울산대 353명 중 37명(10%) △차의과대 의학전문대학원 256명 중 28명(11%) △건양대 463명 중 55명(12%) 등 휴학률이 평균보다 낮은 의대도 있었다.
김민지 기자 minji@donga.com
