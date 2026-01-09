한동훈, 이호선 고발…“당게 감사결과는 허위사실 유포”

한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)과 이호선 국민의힘 당무감사위원장
한동훈 전 국민의힘 대표가 이호선 당무감사위원장에 대해 허위사실 적시 등의 혐의로 경찰에 고소장을 제출했다.

한 전 대표 측은 9일 “전혀 다른 사람이 작성한 글들을 한동훈 전 대표 또는 가족이 작성한 것처럼 조작한 감사결과를 공개한 이호선 당무감사위원장에 대하여, 허위사실 적시 명예훼손, 개인정보보호법 및 국민의힘에 대한 업무방해 등 혐의로 어제 경찰에 고소장을 제출했다”고 밝혔다.

한 전 대표 측은 이어 “이호선 씨가 조작한 당무감사는 명백한 정치공작이자 범죄다”라며 “이호선 씨의 허위주장을 그대로 유포한 사람이나 그 배후에 대하여도 동일하게 엄중한 조치를 취할 것”이라고 했다.

앞서 지난달 30일 국민의힘 당무감사위원회는 이른바 ‘당원게시판 사건’과 관련해 ‘문제의 계정들이 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하고 전체의 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다“며 한 전 대표에게 관리 책임이 있다고 보고 중앙 윤리위원회에 해당 결과를 송부했다.

이호선 위원장은 이와 별개로 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 한 전 대표와 그 가족들이 쓴 글이라며 실명과 함께 관련 자료를 공개하기도 했다.

한 전 대표는 이에 대해 “동명이인 한동훈 게시물을 제 가족 게시물인 것처럼 조작하는 등 명의자를 조작해 발표했다”며 당무위원 조사 결과를 전면 부인했다.

국민의힘은 ‘당원게시판 사건’ 징계 여부를 논의할 중앙윤리위원회(윤리위)를 전날 공식 출범했다. 윤리위는 조만간 회의를 열고 곧바로 ‘당원게시판 사건’ 징계 심의 절차에 착수할 전망이다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
