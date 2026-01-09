보좌관에 “똥오줌 못가리냐”…이혜훈 녹음파일 또 나왔다

국힘 주진우 의원 추가 공개
국민의힘 주진우 의원은 9일 ‘갑질 의혹’이 제기된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 밤늦게 보좌관에게 전화해 모욕적인 언행을 했다며 녹음 파일을 추가 공개했다.
“분노 조절못해 밤 10시 넘어 폭언”
주 의원은 이날 자신의 페이스북에 “이혜훈이 또 다른 제3의 보좌진에게 갑질하는 음성을 추가 공개한다”며 “밤 10시 25분경 보좌진에게 전화해 폭언과 막말을 쏟아냈다”고 밝혔다.
주 의원이 공개한 녹음 파일을 들으면 이 후보자는 바른정당 의원 시절 보좌관에게 “기가 막힌다. 핸드폰으로 검색이 안 되는 게 얼마나 많은지 아느냐? 그것도 몰랐단 말이냐”라며 “언론 담당하는 애 맞느냐. 모바일 버전이라는 거는 PC버전의 요약본, 축약본이다”라고 지적했다. 이어 “너 그렇게 똥오줌을 못 가리느냐”라며 “아, 말 좀 해라”고 언성을 높였다.
주 의원은 “제보자는 ‘이혜훈은 특히 본인 기사에 극도로 예민해 분노를 조절 못 하는 습성이 있었다’고 밝혔다”며 “입에 담기 힘든 폭언을 하고, 고성을 지르며 사과를 강요한다”고 비판했다.
이어 “자기 아들들은 국회 특혜 인턴에, 공항 의전도 받았다. 분노가 치민다”며 “이혜훈 같은 쓰레기 인성의 장관은 대한민국 국민의 자존심이 허락하지 않는다. 당장 사퇴하라”고 촉구했다.
앞서 1일 주 의원실은 이 후보자가 2017년 인턴 직원에게 이름이 거론된 기사를 보고하지 않았다는 이유로 “너 IQ(지능지수) 한자리야?” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다”라고 말했다는 녹음 파일을 공개한 바 있다.
