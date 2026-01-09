6년 전 사라진 반려견 돌아왔다…“가족들 한참 바라보더니 눈물”

2019년 10월경 실종돼 생사조차 알 수 없던 반려견이 6년 만에 가족의 품으로 돌아왔다. 제주 전역을 누비며 전단지를 붙이고 매일같이 유기견 공고를 확인하던 가족의 추적이 마침내 결실을 봤다.
9일 동아닷컴 취재를 종합하면, 제주에 거주하는 문서연 씨(22) 가족은 지난달 12일 유기·유실동물 보호소 정보를 제공하는 스마트폰 앱을 통해 요크셔테리어 ‘니루’를 발견했다. 실종 당시 6세였던 니루는 12세 노령견이 된 채 2234일 만에 가족과 재회했다.
● ‘인식칩’ 있었지만 소식 無… 6년 간 포기 않고 추적
니루의 실종은 6년 전 문 씨 어머니가 막내를 출산한 직후 발생했다.
어머니가 산후조리원에 머무는 동안 니루를 잠시 지인의 집에 맡겼는데, 열린 대문 틈으로 니루가 나간 뒤 행방이 묘연해진 것이다. 가족들은 갓 태어난 아기를 카시트에 태운 채 제주 전역에 전단지를 붙이며 수색했으나 흔적을 찾지 못했다.
실종 당시 개의 목 뒷덜미에는 인식칩이 있었다. 가족들은 인식칩을 통해 연락이 올 거라는 기대도 가져봤지만 끝내 소식은 오지 않았다.
● 6km 걸어 옛 동네로… 주인 찾아 ‘떠돌이 삶’
문 씨 가족은 무려 6년 동안 유기견 보호 애플리케이션을 확인하며 니루의 행방을 쫓았다.
그러다가 지난 12월, 유기견 앱에서 니루와 유사한 요크셔테리어 사진을 보게 됐다. 까만 눈과 윤기 나는 털, 장난기 많던 니루의 모습은 온데간데없었지만 문 씨는 직감적으로 니루임을 느꼈다. 보호소로부터 미용 후 사진을 전달받은 가족들은 “우리 니루가 맞다”며 확신했다.
보호소에 방문한 문 씨는 개를 직접 보고 ‘아닐지도 모른다’고 걱정했다. 개는 꼬리가 잘려 있었고 발톱 하나가 뽑혔으며 배에는 종양이 가득한 상태였다. 목덜미 인식칩도 손상된 상태였다.
문 씨는 “당당했던 예전 모습과 달리 겁에 질린 눈초리였다”고 회상했다.
“니루야~” 이름을 불러봐도 반응이 없었다. 그렇지만 뒷다리의 며느리발톱, 하나 더 있는 젖꼭지, 그리고 한쪽 끝이 살짝 파인 귀 모양 등 고유한 신체적 특징이 모두 일치했다. 문 씨는 “개가 가족들을 한참 바라보더니 눈물을 흘리더라. 그걸 보고 니루임을 확신했다”고 설명했다.
니루의 구조 지점은 실종 장소인 지인의 집 근처가 아닌, 6년 전 가족과 함께 살던 옛 동네 인근이었다. 실종 지점에서 약 6km 떨어진 곳이다. 집을 나온 니루가 실종 기간 동안 본래 살던 곳을 찾아 이동한 것으로 추정된다.
문 씨 어머니는 “그동안 들개에게 물렸거나 사람에게 맞아 칩이 손상된 것으로 보인다”고 추정했다. 니루를 보호한 동물보호센터도 인식칩이 외부 충격으로 손상되기 쉽다고 설명했다.
● “살아남아 줘서 고마워”… 남은 생은 가족과 함께
가족 품으로 돌아온 니루는 전보다 겁이 많아지고 자주 넘어진다. 문 씨는 “니루가 ‘이게 진짜인가’ 생각하는 것 같다”면서 “아빠가 집에 오니 절뚝거리는 다리로 4번을 넘어지며 달려가더라”고 회상했다.
문 씨 가족은 무지개다리를 건넌 반려동물들의 입장이 돼 위로의 편지를 써주는 ‘기적회신’ 활동을 진행하고 있다. 문 씨 어머니는 니루가 이 활동의 계기라며 “아직도 이곳에 니루를 데려올 때마다 울컥한 마음이 든다”고 전했다.
현재 니루는 노령견인 데다 건강 상태가 좋지 않아 지속적인 치료가 필요한 상황이다. 가족들은 “이 넓은 세상에서 끝까지 살아남아 돌아와 줘서 고맙다”며 “남은 생은 절대 포기하지 않고 함께하겠다”고 밝혔다.
