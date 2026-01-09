‘흑백2’ 손종원 셰프, 여심 사로잡았네…꽃다발 들고 미소

인플루언서 이코코가 셰프 손종원과 함께한 근황을 공개해 눈길을 끌었다. 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 출연으로 주목받은 손종원과의 만남이 공개되며 관심이 이어지고 있다.
이코코는 최근 자신의 소셜미디어에 손종원과 함께 찍은 사진을 올렸다. 사진 속 손종원은 꽃다발을 든 채 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 연출했고, 이코코 역시 밝은 표정으로 나란히 서 있다.
이코코는 게시물에서 “특별한 날 항상 찾게 되는 곳”이라며 “시즌마다 새로운 메뉴를 만나는 나는 너무 행복하지만, 셰프님은 정말 고생이 많으실 것 같다”고 적었다. 이어 “볼 때마다 새롭고 대단하다. 꽃 선물을 받아주셔서 감사하다”며 존경과 감사의 마음을 전했다.
손종원은 최근 공개된 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 출연하며 요리 실력과 개성 있는 캐릭터로 주목받고 있다. 프로그램을 통해 대중적 인지도를 넓힌 이후, 셰프로서의 행보에도 관심이 쏠리는 상황이다.
이코코는 티빙 예능 ‘환승연애’를 통해 얼굴을 알린 뒤 소셜미디어를 중심으로 활동하며 인플루언서로 자리매김했다. 일상과 취향을 공유하는 콘텐츠로 꾸준한 주목을 받고 있다.
