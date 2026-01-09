‘흑백2’ 손종원 셰프, 여심 사로잡았네…꽃다발 들고 미소

인플루언서 이코코가 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 출연으로 주목받은 셰프 손종원과의 만남을 공개했다. 꽃다발과 함께한 근황이 관심을 모은다. ⓒ뉴시스
인플루언서 이코코가 셰프 손종원과 함께한 근황을 공개해 눈길을 끌었다. 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 출연으로 주목받은 손종원과의 만남이 공개되며 관심이 이어지고 있다.

이코코는 최근 자신의 소셜미디어에 손종원과 함께 찍은 사진을 올렸다. 사진 속 손종원은 꽃다발을 든 채 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 연출했고, 이코코 역시 밝은 표정으로 나란히 서 있다.

이코코는 게시물에서 “특별한 날 항상 찾게 되는 곳”이라며 “시즌마다 새로운 메뉴를 만나는 나는 너무 행복하지만, 셰프님은 정말 고생이 많으실 것 같다”고 적었다. 이어 “볼 때마다 새롭고 대단하다. 꽃 선물을 받아주셔서 감사하다”며 존경과 감사의 마음을 전했다.

손종원은 최근 공개된 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 출연하며 요리 실력과 개성 있는 캐릭터로 주목받고 있다. 프로그램을 통해 대중적 인지도를 넓힌 이후, 셰프로서의 행보에도 관심이 쏠리는 상황이다.

이코코는 티빙 예능 ‘환승연애’를 통해 얼굴을 알린 뒤 소셜미디어를 중심으로 활동하며 인플루언서로 자리매김했다. 일상과 취향을 공유하는 콘텐츠로 꾸준한 주목을 받고 있다.
