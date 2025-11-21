비행기서 의식 잃은 할머니…간호사·소방관 승객이 살렸다

비행기 안에서 의식을 잃은 80대 여성이 마침 함께 타고 있던 간호사와 소방관의 대처로 생명을 구했다.
21일 경남 김해서부소방서와 동아대병원 등에 따르면 지난 10일 오전 11시경 부산 김해공항에서 제주로 향하던 여객기 안에서 80대 여성 A 씨가 갑자기 쓰러졌다.
근처 좌석에 앉아 있던 김은경 동아대병원 주임 간호사는 A 씨의 상태를 살폈다. 당시 A 씨의 맥박이 뛰지 않는 상태였다. 곧바로 김 간호사는 A 씨에게 심폐소생술(CPR)을 실시했다.
승무원들은 기내 승객 중 의료진을 찾아다녔다.
간호사 면허 특채로 선발된 김해서부소방서 소속 김민환 소방사는 승무원의 목소리를 듣고 급히 A 씨에게 달려갔다.
김 간호사와 김 소방사가 번갈아 가며 A 씨에게 10여 분간 CPR을 진행했고, 다행히 A 씨는 의식을 회복했다. A 씨는 항공기 착륙 후 공항 구급대로 인계됐다.
김 소방사는 “개인 일정으로 비행기를 타서 자고 있었다. 승무원 요청을 듣고 바로 나섰다”고 밝혔다.
그는 “공항 구급대에 환자를 인계한 뒤 의료 기록지 작성을 위해 대기하는 동안 김 간호사님과 대화를 잠시 나눴다”며 “김 간호사님은 ‘간호사로서 느낌이 와 응급조치를 하게 됐다’는 취지로 말했다”고 전했다.
그러면서 “굉장히 놀라긴 했지만 늘 하던 일이라 평소처럼 움직였다”며 “의식이 돌아와서 다행이란 생각이 들었고, 언제나 환자가 회복될 때 성취감을 느낀다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
