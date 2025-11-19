광주 군공항 무안 이전 ‘청신호’…정부 중재안 큰틀 합의

광주 군 공항 이전 후보지인 전남 무안군의 요구 사항이 사실상 받아들여지면서 표류하던 군 공항 이전 논의에 청신호가 켜졌다.
19일 전남도 등에 따르면 이날 낮 서울 용산구의 한 음식점에서 김용범 대통령정책실장 주재로 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 김산 무안군수가 참석한 가운데 광주 민간·군 공항 통합 이전 추진을 위한 사전협의가 열렸다.
그 결과 대통령실과 3개 자치단체는 정부에서 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감대를 형성했다. 중재안의 핵심은 △무안군 발전을 위한 국가산업단지 조성 등 첨단산업 기반 구축 △1조 원 규모 주민지원사업 재정확보 방안 마련이다. 특히 호남고속철도 2단계 개통 시점에 맞춰 광주 민간공항을 선(先)이전하는 방안도 상당 부분 의견 접근이 이뤄진 것으로 알려졌다.
대통령실과 전남도·무안군·광주시는 협의 내용이 실제 성과로 이어지도록 실무협의회를 통해 논의를 이어갈 방침이다. 사전협의에서 지자체 모두가 정부 중재안을 수용하는 방향으로 가닥을 잡으면서, 12월 열릴 첫 태스크포스(TF) 회의에서 군·민간공항 통합 이전에 대한 합의안이 도출될 가능성이 크다는 분석이 나온다.
광주시는 대통령실이 주관하는 6자 협의체(광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부)에 참여해 세부안을 논의할 예정이다. 특히 ‘기부 대 양여’ 방식의 한계를 넘기 위해 공적기금 활용, 금융비용 지원, 국가·공기업 참여 등 정부 차원의 실질적 재원 조달 방안도 구체화한다는 계획이다.
강 시장은 “10여년간 표류해 온 광주 군 공항 이전 사업이 실행 국면에 접어들었다”며 “6자 협의체를 통해 실질적 성과를 이끌어 호남의 새로운 도약을 열 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 김 지사는 “무안군에 대한 1조 원 지원 중 일부는 국가사업으로 메우기로 했다”며 “국가 산업단지도 이른 시일 내에 조성될 것”이라고 말했다. 김 군수는 “무안의 3대 요구조건 가운데 광주 민간 공항 선 이전, 광주시의 1조원 규모의 지원책 확보 방안 등에 대해 의미 있는 진전이 이뤄졌다”고 평했다.
광주 군 공항은 1949년 창설된 이후 도심 팽창 등으로 인해 이전 요구가 제기돼 왔다. 2007년 무안국제공항 개항으로 무안 이전 논의가 본격화됐지만, 광주시와 전남도, 무안군의 의견 차이가 커 난항을 겪었다. 이재명 대통령은 올 6월 군 공항 이전 문제에 대해 “정부가 주관하겠다”며 범정부와 지자체가 참여하는 TF 구성을 지시한 바 있다.
