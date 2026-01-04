9·11-코로나 내다본 바바 반가의 2026년 예언 “中과 외계 생명체”

미국 9·11 테러와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등을 예언한 불가리아 유명 예언가 바바 반가가 올해 외계생명체와의 접촉, 세계적 대분쟁 등을 예언했다.
현지시간 3일 인도 프리프레스저널 등 외신에 따르면 바바 반가는 그가 남긴 올해 발생할 주요 사건으로 전 세계적 대규모 분쟁과 심각한 경제 침체, 전 지구적 자연재해, 외계 생명체와의 접촉 가능성 등을 포함한 7가지 주제를 제시했다.
바바 반가는 미국·중국·러시아 등 주요 강대국 간 지정학적 긴장이 고조되며 세계적인 대규모 분쟁이 벌어질 수 있다고 경고했다. 세계 권력 구도의 변화도 언급됐다. 글로벌 권력의 중심이 아시아, 특히 중국으로 이동할 가능성을 예견했다. 정치적 격변 가능성도 제기됐다. 그는 러시아의 정치적 변화와 새로운 지도자의 등장을 암시했다.
경제 분야에서는 통화 위기와 금융시장 변동성 확대, 인플레이션 심화로 세계 경제가 심각한 침체를 겪을 수 있다는 전망이 제시됐다. 자연재해와 관련해서는 지진과 화산 폭발, 극단적 기후 현상으로 지구 육지 면적의 약 7~8%가 파괴될 수 있다는 예언이 소개됐다.
특히 바바 반가는 올해 인류가 외계 생명체와 처음으로 접촉할 가능성도 예언했다.
바바 반가는 1911년 불가리아에서 태어난 시각장애인이다. 12세 때 모래 폭풍으로 시력을 잃은 뒤 미래를 보는 능력을 얻었다고 주장해왔다. 그는 이미 1996년 사망했고, 5079년까지의 예언을 남긴 것으로 알려졌다.
추종자들과 일부 언론은 그가 다이애나 왕세자비의 사망, 9·11 테러, 코로나19 대유행, 대규모 자연재해 등을 예견했다고 주장하고 있다. 다만, 그의 예언은 허구이며 그의 추종자들이 사람들의 불안심리를 현재 국제 정세 등과 결부해 각색한 것에 불과하다는 비판도 존재한다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
