대구 율하-금호 산단, 산업용지 분양 시작

내달 준공돼 공장 착공-가동 가능
대구시는 동구 율하동 율하도시첨단산업단지와 북구 검단동 금호워터폴리스의 산업 용지 분양을 시작한다고 9일 밝혔다.
12∼14일 도시개발공사 현장 접수
율하도시첨단산업단지는 3만2460m² 규모로, 입주업종은 전자·전기·의료·광학 등 첨단제조업과 정보·과학기술·연구개발 등 첨단서비스업이다. 금호워터폴리스는 7만7249m² 규모로, 입주업종은 신소재와 자동차 및 운송장비, 전자정보통신, 메카트로닉스·안광학, 지식·문화·정보통신산업 등이다.
산업 용지 분양가는 율하도시첨단산단은 3.3m²당 459만3000∼588만9000원, 금호워터폴리스는 413만9000∼718만3000원 수준이다. 이 산업단지들은 다음 달 준공을 앞둬 즉시 공장 착공 및 가동이 가능하다. 금호강 인근 도심에 위치해 정주 여건이 좋고, 고속도로·도시철도와 가깝다는 장점이 있다.
스마트그린 국가시범단지인 율하도시첨단산업단지는 첨단 편의시설과 옥상공원, 녹지공간 등 최적의 근로환경을 갖췄다. 기회발전특구인 금호워터폴리스는 대구시와 투자협약을 체결한 입주기업을 대상으로 법인세 감면(5년 100%, 이후 2년간 50%) 및 지방투자촉진 보조금 지원 비율 가산(5∼10%) 등의 혜택을 제공한다.
시는 12∼14일 대구도시개발공사에서 입주 신청을 현장 접수하며, 24일 최종 결과를 발표할 예정이다. 자세한 사항은 내용은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.
장영훈 기자 jang@donga.com
