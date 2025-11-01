“앞좀 보세요” 이태원참사 3주기, 홍대에 10만명 모여 아찔

핼러윈데이 당일인 31일 오후 9시경 서울 마포구 홍익대 인근에서 이같은 고성이 터져나왔다. 이날 핼러윈 데이를 맞아 홍익대 인근에는 수 많은 인파가 밀집하며 시민 불편이 이어졌다. 홍익대 주변 길거리에 뜬 전광판에 기록된 ‘홍대관광특구’에 밀집한 인원만 이날 오후 10시경 기준으로 10만 명. 또 다른 시민은 비명을 지르며 “깔려 죽을뻔했다”며 소리쳤고, 다른 곳에선 “차가 지나간다. 앞을 좀 보자”면서 아우성쳤다. 일부 구간에선 통행이 어려워 중간중간 걸음을 멈추는 시민의 모습도 눈에 띄었다.
정부가 이달 24일부터 다음 달 2일까지를 ‘핼러윈 인파 관리 특별대책 기간’으로 지정하고 대책 마련에 나선 가운데 핼러윈 데이 당일인 31일 서울 홍대와 이태원 인근에는 핼러윈데이를 즐기려는 시민들로 북새통을 이뤘다. 이 때문에 이날 밤 이태원역을 지나가는 지하철이 무정차 통과하는 등 긴장 상태가 이어졌다.
특히 2022년 이태원 참사가 발생한 이후 핼러윈데이를 즐기려는 시민들이 홍익대 인근으로 밀집하며 홍익대 인근도 붐비는 모습이었다. 이날 홍익대 인근엔 보행자뿐만 아니라 자전거와 오토바이, 자동차까지 뒤엉키며 도로는 더욱 아찔한 모습이었다. 핼러윈데이를 맞아 코스프레(코스튬플레이)를 한 시민들을 찍으려는 사람들로 보행이 정체되기도 했다. 한 시민은 “그만 좀 사진을 찍었으면 좋겠다”며 원망섞인 시선을 보였다.
참사의 기억이 선명한 이태원에서도 혼잡한 모습은 마찬가지였다. 인파가 밀집하며 대규모 사상자를 낸 골목 인근에서도 ‘병목 현상’이 벌어지기도 했다. 10시30분경 용산구청은 “이태원역 주변 인파 운집으로 안전사고가 우려된다”며 “진입 자제 및 차량 우회 바란다”는 안전문자를 전송하기도 했다. 한편 특별대책 기간 동안 서울경찰청은 이태원과 홍대, 성수, 명동 등 인파 밀집지역 14곳에 경력 4900여명을 배치한다.