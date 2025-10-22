서울 ‘신생아 울음소리’ 늘릴 전략 찾는다

가족정책 공동심포지엄 개최
서울의 출산율 상승 전략을 모색하기 위해 가족정책 분야 전문가들이 한자리에 모인다.
혼인 건수 상승 방안 등 논의
서울시는 “오는 24일 오후 1시 30분 서울가족플라자 다목적홀에서 ‘2025 서울가족정책 공동심포지엄’을 개최한다”고 21일 밝혔다. 올해로 5회째를 맞는 이번 심포지엄은 서울시가족센터, 서울연구원, 서울시여성가족재단, 한국가족자원경영학회, 한국가족정책학회 등 5개 기관이 공동 주관한다.
이번 심포지엄의 주제는 ‘서울시 저출생 극복 골든타임: 가족 분야 현장·학계·정책 협력 체계 구축’이다. 가족 정책 및 서비스 유관 기관 관계자와 학계 전문가 등 140여 명이 참석해 약 3시간 동안 저출생 극복을 위한 협력 방안을 논의한다.
서울시에 따르면 올해 7월 서울의 출생아 수는 전년 동월 대비 12.5% 증가해 전국 평균(5.9%)을 크게 웃돌았다. 서울은 지난해 4월부터 출생아 수와 혼인 건수가 모두 16개월 연속 증가세를 보이고 있다. 이번 심포지엄에서는 이러한 상승 흐름을 지속하기 위한 정책적·사회적 전략이 집중적으로 다뤄질 예정이다.
행사는 총 2개 세션으로 진행된다. 1세션에서는 ‘서울시 저출생 정책 방향과 쟁점’을 주제로 이재림 서울대 교수 등 전문가 3명이 연구 결과를 발표한다. 2세션에서는 ‘저출생 극복을 위한 가족 분야 협력 체계 모델 구축’을 주제로 라운드테이블 토론이 열린다.
임재혁 기자 heok@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0