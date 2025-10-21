잠든 아내 머리 둔기로 내려친 70대, 심정지로 쓰러져

병원 이송됐지만 의식 회복 못해
잠에 든 아내의 머리를 둔기로 여러 차례 내려친 남성이 범행 직후 심정지 상태로 쓰러지는 사건이 발생했다.
21일 경찰에 따르면 서울 중랑경찰서는 70대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 입건했다.
A씨는 이날 새벽 1시 54분쯤 서울 중랑구 자택에서 아내인 60대 여성 B씨의 머리를 여러 차례 둔기로 내려친 혐의를 받는다.
평소 지병을 앓던 A씨는 범행 직후 쓰러져 심정지 상태로 병원으로 이송됐으며, 현재까지 의식을 회복하지 못한 상태인 것으로 전해졌다.
B씨는 병원에서 간단한 봉합수술을 받은 뒤 퇴원했으며, 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.
B씨는 이전에도 ‘남편이 흉기로 살해하려 한다’며 112에 신고한 것으로 파악됐다. 당시 경찰은 임시 조치를 권고했으나 B씨의 요청으로 임시 조치나 피해자 안전 조치는 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨가 의식을 회복하는 대로 정확한 사건 경위를 파악할 계획이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
