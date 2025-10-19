김계리, 장동혁 尹 면회에 “잡범과 섞여 10분, 무슨 의미냐”

윤석열 전 대통령의 변호인단이 국민의힘 장동혁 대표의 윤 전 대통령 면회 방식에 불만을 드러내고 있다. ‘일반 면회’가 아닌 ‘특별 면회’(장소변경접견)를 했어야 한다는 지적이다.
윤 전 대통령 변호인인 김계리 변호사는 18일 페이스북을 통해 “전직 대통령과 제1야당 대표의 구치소에서의 접견을 조용히 잡범들과 섞여서 ‘일반 접견’으로 교도관들의 가시거리와 가청거리 안에서 10분 하고 나온 게 무슨 의미인지 모르겠다”고 했다.
앞서 장 대표는 17일 오전 윤 전 대통령을 면회하고 왔다고 페이스북에서 밝혔다. 장 대표는 일반 면회 형식으로 김민수 최고위원이 동석한 가운데 10분가량 윤 전 대통령을 면회했다. 특별 면회를 신청했으나 구치소 쪽이 허가하지 않았다.
이에 대해 김 변호사는 “장소변경을 한 번 신청하고 안 되니 어쩔 수 없다는 식으로 물러서더니 조용히 일반 접견이라니, 장 대표는 자신이 제1야당의 대표임을 잊지 말아야 한다”며 “고작 약속 지키러 그 접견을 하러 간 건가? ‘약속을 지켰으니 훌륭하다’는 말에는 난 동의하지 못하겠다”고 했다. 이어 “우원식은 조국이 구치소에 있을 때 장소변경접견으로 접견했다”고 덧붙였다.
같은 변호인단인 송진호 변호사도 이날 페이스북에 “(장 대표가) 끝까지 장소변경접견을 주장하여 매국 민주당이 접견 불허 방법으로 대통령님을 인권탄압하고 있다는 걸 국민에게 알렸어야 하는 게 맞았다”고 밝혔다.
그는 “갑작스레 일반 접견을 감수하고 지금껏 하지 않던 접견을 한 게 페이스북에 올릴 이슈거리 하나 만들려고 한 게 아니라면 하지 말았어야 했다”며 “장 대표와 김 최고가 일반 접견을 한 건 전략적 판단 미스”라고 말했다.
