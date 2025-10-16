근로복지공단, 따뜻한 나눔 실천…노사 손잡고 메디컬 봉사

창립 30주년 기념, 의료·농촌 봉사
근로복지공단 사회봉사단(이사장 박종길, 의료지부 노조위원장 김영자)은 16일 공단 창립 30주년을 맞아 경북 경산시 남천면 산전리 마을을 찾아 노사 공동 메디컬 봉사를 했다.
의료 취약지역서 봉사하며 ‘동행’
봉사에는 공단 본부와 대구지역본부, 대구병원 등 노사 구성원 40여 명이 함께 참여했다. 의료 인프라가 부족한 농촌 주민에게 무료 진료 서비스를 제공하고, 수확 철 일손이 부족한 농가를 돕기 위해 마련됐다.
마을 어르신을 대상으로 혈압·당뇨 등 기초건강검진과 재활치료 및 영양수액 처방, 체성분 측정 등의 의료봉사를 진행했다. 마을 인근 포도 농가를 찾아 부족한 일손을 돕고, 마을 환경정비 활동도 펼쳤다.
산전리 마을 이장은 “거동이 불편한 어르신들이 병원을 찾기 어려운 상황에서 직접 마을을 방문해 진료해 주고 농사일까지 도와주셔서 정말 감사하다”라고 말했다.
박종길 근로복지공단 이사장은 “봉사활동은 노사가 함께 뜻을 모아 지역사회와 상생하는 의미 있는 자리였다”면서 “앞으로도 의료 취약지와 농촌지역 등 도움이 필요한 곳을 찾아 사회공헌활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.
근로복지공단 사회봉사단은 임직원들이 매달 자발적으로 급여 일부를 공제해 조성한 기금으로 운영되며, 지역사회 나눔 활동과 복지 증진을 위한 다양한 공헌 활동을 이어가고 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0