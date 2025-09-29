“어디에 물어봐야 하나”…국정자원 화재로 전화 폭주, 시민은 오픈런

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 인한 국가 전산망 마비 사태가 나흘째 이어지면서 관공서를 비롯한 우체국, 은행 영업점, 화장장까지 시민 불편이 계속되고 있다. 정부는 12시 기준 장애가 발생한 657개 시스템 중 62개 시스템이 정상화됐다고 발표했지만 곳곳에선 대체 수단도 없어 민원 처리에 차질이 이어지고 있다.
은행, 우체국, 주민센터까지…시민 불만 속출
서울 마포구에 있는 신한은행 영업점을 방문한 직장인 이 모 씨는 “전세 대출이 필요해 은행을 찾은 건데, 입구에 실물 주민등록증은 사용이 불가하다는 안내가 붙어있어 들어가 보지도 못하고 돌아간다”며 “운전면허가 없어 지금 가진 신분증은 주민등록증뿐인데, 대출 상담은 급한데 언제 가능해질지 몰라 걱정”이라고 말했다.
온라인상 정부 민원서비스가 중단됐다는 소식에 업무가 재개된 월요일 관공서와 주민센터 등에는 현장 서비스 이용을 위해 업무 시작 전부터 대기하는 이른바 오픈런 행렬까지 이어지기도 했다.
우정사업본부의 우편 서비스 일부는 재개됐으나 온라인 접수와 착불 소포·안심 소포의 접수가 중단되는 등 여전히 불가능한 서비스가 많아 민원인들의 불만이 이어졌다.
몸만 한 소포를 들고 소공동우체국을 찾은 박 모 씨는 “근처 상인들 모두 온라인으로 할 수 있던 것도 현재 서비스가 막혀 있어 현장에 (소포를) 들고 올 수밖에 없었다”고 말했다.
무인 접수기 사용이 불가하면서 대면 접수를 위해 창구가 붐비기도 했다. 무인 접수기에는 ‘국정자원 화재로 무인 접수기 사용 불가하오니 양해 부탁드린다’는 안내가 붙었다. 또한 ‘착불소포, 안심소포, 신선식품 우편물 접수중지’라는 안내까지 붙었다. 우체국을 찾은 윤 모 씨는 “평소에는 인터넷에서 접수하고 바로 소포만 전달하면 되는데, 사전 접수가 안 되니 직접 왔지만, 생각보다 시간이 오래 걸리고 있다”고 말했다.
월요일을 맞아 각종 행정 업무가 본격적으로 가동된 관공서 등에는 발급할 수 없거나 서비스가 제한된 부분에 대해 유선상으로 질문하는 민원이 많아 통화 소리가 끊이질 않았다.
한 주민센터 직원은 “많이 사용되는 업무는 재개됐으나 일부 서비스에는 아직도 닫혀 있어 이에 관해 물어보는 민원들이 이어지고 있다”며 “재개된 부분도 모른 시민들이 많아 오늘 일찍 출근했는데도 계속 전화만 붙잡고 있다”고 말했다.
일부 구청과 주민센터 등에서는 매뉴얼이 마련되지 않아 각 응대에도 어려움을 겪는 모습이다. 한 구청 직원은 “아직 정상화되지 않은 부분이 있는 것으로 보이는데, 그것을 정확하게 파악하지 못하고 있기 때문에 민원명을 명시하지 못하고 ‘일부 민원’이라고 표현한 상황”이라고 말했다.
정보공개 관련 업무도 정상화되지 않으면서 관련 민원도 잇따르고 있다. 통상 정보공개는 온라인으로 신청할 수 있는데, 온라인 청구가 어려워 시청 등을 찾아 직접 접수하고 있다.
국민건강보험공단도 정부 시스템이 연계된 일부 서비스 이용이 중단·지연되면서 관련 민원이 이어지고 있는 것으로 파악됐다.
장 모 씨는 “무인발급기를 통해 발급이 가능했던 건강보험자격득실확인서 등이 발급이 어려워져 알아보니 직접 공단 지사 등을 방문해야 한다고 들었다”며 “어떤 업무가 가능하고, 불가능한지 불문명한 상황에서 어디에 물어봐야 하는지도 몰라 이를 파악하는 데도 시간이 걸렸다”고 말했다.
국민신문고 홈페이지 등도 여전히 이용할 수 없어 불법 주차 신고 및 단속부터 민원 접수까지 다양한 공공서비스도 중단됐다. 최 모 씨는 “가게 바로 앞에 차가 서 있어 신고하려고 했는데 스마트폰 앱도 막혀 신고도 못 한다”며 “신고가 어려워지니 불법 주정차한 차량도 더 많아진 것 같다”고 지적했다.
화장시설 예약, 전자조달, 교육 시스템도 여전히 마비
전국 화장시설 예약 서비스인 ‘e하늘장사정보시스템’도 여전히 접속이 불가능하면서 유족과 장례식장 직원들은 화장 예약을 위해 화장장에 직접 전화를 돌리고 있다. 한 화장장 관계자는 “원래 온라인 시스템을 통해 예약하고, 현장에서 화장 신청서를 작성하면 되는데, 이를 이용할 수 없으니 전화 업무가 가중된 상황”이라고 밝혔다.
국가종합전자조달시스템인 ‘나라장터’도 마비되면서 이를 이용하는 기업들에선 비상에 걸렸다. 나라장터에서 오늘로 예정된 입찰 건은 이후로 미뤄졌다. 특히 하도급지킴이 홈페이지 접속이 불가능하고, 서비스가 제한되면서 일부 기업체에선 대금 수령 및 지출에 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됐다. 모 업체에서 근무하는 안 모 씨는 “선금통장에 돈이 들어오면 하도급지킴이를 통해 승인을 받아야 대금을 수령할 수 있는데, 현재 그 기능이 멈췄다”며 “기성금을 받아 다른 업체에도 대금을 납부해야 하는데 아무것도 못하는 상황”이라고 말했다.
부동산 관련 서비스에도 차질이 빚어지고 있다. 부동산거래관리시스템 부동산 거래 신고 온라인 서비스가 여전히 막혀 있으면서, 재개될 때까지 공인중개사들은 직접 관할 관청을 찾아 부동산 거래 신고를 해야 하는 상황이다. 공인중개사 사무실을 운영하는 김 모 씨는 “토요일까지는 거래 신고 기간에 걸리는 건이 없어서 큰 문제가 없었지만, 사고 문제로 인해 지연된 경우 과태료를 부과하지 않겠다고 하더라도 신속한 처리 등을 위해선 직접 관청을 찾아야 해서 업무에 차질이 없진 않을 것”이라고 말했다.
오전 9시 이전까지 교육행정정보시스템(NEIS·나이스) 등도 막히면서 법학전문대학원을 지원하는 학생들도 불편을 겪었다. 신 모 씨(26)는 “오늘까지 지원 마감이어서 마음이 급한데, 오전 9시 전까지 서류 출력이 안 돼 문의하느라 바빴다”며 “다행스럽게도 게재돼 제출할 수 있게 됐으나 주말 동안 지원자들은 발을 동동 굴렀을 것”이라고 밝혔다.
