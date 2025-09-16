고인 두 번 죽이는 일…오요안나 1주기, MBC ‘기상캐스터 폐지’

직장 내 괴롭힘으로 극단적 선택을 한 고(故) 오요안나 씨의 1주기를 맞아 MBC가 ‘프리랜서 기상캐스터 제도 폐지’를 발표했다. 하지만 유족은 “고인의 노동자성을 인정하지 않는 결정”이라며 강하게 반발했다.
■ 어머니 8일째 단식…1주기에 ‘기상캐스터’ 폐지
15일 고인의 어머니 장연미 씨와 시민사회단체는 서울 마포구 상암동 MBC 앞에서 1주기 추모제를 열었다. 장 씨는 이날로 8일째 단식 농성을 이어갔다.
같은 날 MBC는 “프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고 기상기후 전문가를 정규직으로 채용하겠다”고 발표했다. 새로 뽑히는 인력은 단순 방송 출연뿐 아니라 취재·제작까지 담당할 예정이다.
그러나 유족과 단체는 “추모제 시간에 맞춰 보도자료를 낸 것은 유족과 시민사회를 무시한 것”이라며 “정작 고인의 노동자성은 끝내 외면한 결정”이라고 비판했다.
■ 정규직이었다면 보호받았을 것
장 씨는 “고인은 국장에게 괴롭힘을 호소했지만 회사는 대응하지 않았다”며 “정규직이었다면 직장 내 괴롭힘 금지법의 보호를 받아 극단적 선택까지는 하지 않았을 것”이라고 주장했다. 이어 △공식 사과와 재발 방지 표명 △명예 회복과 예우 △비정규직 고용 구조 개선 △진상조사 결과 공개를 요구했다.
■ 실질적 진전 없는 ‘빈손 방문’
앞서 안형준 MBC 사장은 단식 농성장을 찾아 “고용노동부가 근로자성을 인정하지 않은 상황에서 할 수 있는 일이 없다”고 밝혔다. 또 “기상캐스터 정규직화는 재계약 시점에 맞춰 검토하겠다”며 “비정규직 전수조사 결과를 본 뒤 판단하라”고 설명했다.
하지만 유족은 “회사가 고용노동부 뒤에 숨어 있다”며 “3대 요구안에 대해 실질적인 진전이 전혀 없다”고 반발했다.
한편, 오 씨는 지난해 12월 동료들의 괴롭힘 끝에 극단적 선택을 했다. 고용노동부 특별근로감독은 “직장 내 괴롭힘이 있었다”고 결론지었지만, 고인이 근로기준법상 근로자로 인정되지 않아 법적 처벌은 불가능했다.
