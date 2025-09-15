세계 최초 ‘AI 장관’ 등장…민원 100만 건 처리한 디엘라의 정체

알바니아 정부가 공공조달 과정의 부패를 막겠다며 세계 최초로 인공지능(AI) ‘디엘라(Diella)’를 장관으로 임명했다. 단순한 퍼포먼스인지, 새로운 개혁의 신호인지 논란이 뜨겁다.
■ 챗봇에서 장관으로…“100만 건 민원 이미 처리”
13일(현지시간) BBC에 따르면, 에디 라마 알바니아 총리는 새 내각을 발표하며 인공지능 ‘디엘라’를 공공조달 담당 장관으로 소개했다.
‘디엘라’는 알바니아어로 ‘태양’을 뜻하며, 원래는 정부 전자 행정 플랫폼 ‘e-알바니아’에서 서류 발급 절차를 안내하는 AI 챗봇이었다. 라마 총리는 “디엘라는 이미 100만 건 이상의 민원을 처리했다”며 “이번 임명은 이벤트가 아닌 개혁의 신호”라고 강조했다.
■ 헌법상 장관 자격은? 법적 효력보다는 상징성
알바니아 헌법은 장관 자격을 ‘만 18세 이상, 정신적 능력이 있는 국민’으로 규정하고 있어 AI 임명은 법적 효력이 없다. 이번 결정은 실질보다는 상징적 성격이 강하다는 해석이 나온다.
라마 총리는 “공공 입찰 과정에서 부당한 영향력을 제거하고 절차를 더 빠르고 투명하게 만들겠다”며 “공공조달에서 부패가 전혀 없는 나라를 만들겠다”고 강조했다.
■ “퍼포먼스인가, 진짜 개혁 신호인가” 엇갈린 반응
야당인 민주당은 “위헌적이며 터무니없는 쇼”라며 강하게 비판했다. 그러나 금융업계 전문가들은 “실제 시스템으로 발전한다면 조달의 신뢰성과 투명성을 높일 수 있다”고 평가했다.
영국 법치주의 전문가 안디 혹샤이 박사도 “EU 가입 협상의 핵심은 부패 척결”이라며 “AI가 이를 달성하는 수단이 될 수 있다면 의미가 있다”고 분석했다.
라마 총리는 퍼포먼스적 성격이 있음을 인정하면서도 “디엘라가 공공기관에 압박을 가해 새로운 방식으로 일하게 만드는 효과를 낼 것”이라고 자신했다.
