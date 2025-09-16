[강남구] 페트병 무인회수기 늘려 상시 운영

투명페트병 무인회수기 추가 설치
강남구(구청장 조성명)가 투명페트병 무인회수기를 추가 설치해 재활용 배출 인프라를 확충하고 주민 참여를 높인다.
원래 강남구는 매주 목요일에만 투명페트병을 배출·수거할 수 있었으나 무인회수기가 추가 운영됨으로써 상시 배출이 가능해졌다. 무인회수기 추가 설치는 별도의 예산 투입 없이 실증사업과 공모사업을 활용해 이뤄졌다.
새롭게 설치한 AI 무인회수기 15대는 투명페트병을 자동 분류해 고품질 재활용 자원의 회수율을 높인다. 500ml 페트병 기준 최대 900개까지 적재 가능하며 △개포1동·도곡2동 주민센터 △청담근린공원 △역삼청소년센터 △이마트 역삼점 등 14개소에 설치돼 있다.
투명페트병은 내용물을 비우고 라벨을 제거한 뒤 기기에 투입하면 1개당 10원이 적립된다. 탄소중립 포인트도 중복 적립 가능하며, 3000포인트 이상 모으면 현금으로 전환할 수 있다.
