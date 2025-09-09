추석 항공대란 오나…공항관리 노동자들 “19일부터 총파업”

인천공항, 김포공항 등 전국 15개 공항 노동자들이 모인 전국공항노동자연대가 오는 19일부터 추석 연휴까지 총파업에 돌입한다고 9일 밝혔다.
전국공항노동자연대는 이날 오전 용산 대통령실 앞에서 총파업 선포식을 가졌다. 이 단체는 인천공항 노동자가 가입한 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부와 나머지 14개 공항 노동자가 가입한 전국공항노동조합으로 구성돼 있으며, 두 노조가 함께 총파업을 하는 것은 이번이 처음이다.
노조원들은 주로 공항 자회사에 소속돼 활주로·청사 유지 및 보수, 소방, 전기 설비 관리 등을 담당한다. 연대는 ▲인천공항 3조 2교대 근무의 4조 2교대 전환 ▲인천공항 4단계 확장에 따른 필요인력 충원 ▲전국 공항의 자회사 불이익 개선 등을 요구하고 있다.
이들은 오는 19일부터 추석 연휴까지 파업을 이어갈 방침이다. 올 설 연휴 당시 파업이 없었음에도 공항마다 3~8시간의 지연이 발생했던 점을 고려하면 추석 연휴에는 결항 등 운항에 차질이 빚어질 수 있다는 입장인 것으로 전해졌다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
