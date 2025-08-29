해외직구 국내 브랜드 제품 4개 중 3개는 ‘위조’…값싸면 의심해야

챗GPT로 생성한 이미지.

좌=알리익스프레스에서 판매 중인 위조품 티셔츠. 우=정품인 국내 브랜드 ‘브라운브레스’의 티셔츠. 정품 가격은 3만9000원인데 비해 위조품은 1천 원으로 판매되고 있었다. (출처=알리익스프레스, 브라운브레스 공식 홈페이지 캡처)

29일 서울시 조사에 따르면 해외 직구 플랫폼에서 판매된 국내 브랜드 상품 20개 중 15개가 위조 판정을 받았다. 이들 제품은 중국발 초저가 플랫폼에서 정가의 45~97% 수준의 가격으로 팔리고 있었다.서울시는 해외 직구 플랫폼에서 판매되는 의류·수영복, 잡화·완구 등 20개 품목을 점검했다. 그 결과 의류와 수영복 9개 전부가 위조품으로 드러났다.로고·라벨이 정품과 다르거나 중국어 표기가 있었고, 민소매 제품을 반소매로 팔거나 저가 원단을 쓰는 등 품질도 크게 떨어졌다.잡화도 사정은 비슷했다. 조사 대상 3개 제품 모두 위조품이었다. 가방은 크기와 로고가 정품과 달랐고, 지퍼 등 부자재도 조악했다. 일부는 해당 브랜드에서 제작하지 않는 상품임에도 로고를 붙여 판매됐다.

작은 부품이 여러 개 조립되어 있는 아이들 완구의 특성 상, 파손 시 아이들이 입에 넣을 수 있다는 우려도 나온다. 이 경우 질식·중독 사고로 이어질 위험이 크다.하지만 소비자가 구매 단계에서 위조 여부를 가리기란 쉽지 않았다. 판매자들이 정품 이미지를 무단 도용해 온라인 쇼핑 화면만 보면 구분이 어렵기 때문이다. 제품을 받아보더라도 정품과 나란히 비교하지 않으면 차이를 알아채기 힘들다.



서울시 관계자는 “정상가 대비 현저히 낮은 가격으로 판매되는 제품은 위조 가능성이 높다”며 “구매 전 제품 설명과 후기 등을 꼼꼼히 확인하고 공식 홈페이지와 비교해야 한다”고 강조했다.