감쪽같이 사라진 시신의 ‘20돈 금목걸이’…검시조사관이 범인이었다

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 범인은 검시조사관이었다.
23일 경찰에 따르면 인천경찰청 형사기동대는 검시조사관 A씨를 절도 등 혐의로 붙잡아 조사하고 있다.
A씨는 20일 오후 인천 남동구의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 50대 남성의 시신에서 20돈 가량의 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다.
사건 당일 오후 2시4분경 “사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 출동한 119구급대가 남성을 발견했지만 이미 사망한 상태였다. 이후 경찰이 사건을 인계받아 변사 조사를 진행했다.
그런데 조사 과정에서 시신의 몸에 있던 20돈짜리 금목걸이가 사라진 사실이 드러났다. 순금 20돈은 현재 시세로 1100만 원 수준이다. 최초 출동 형사가 촬영한 사진에는 사망자의 목에 금목걸이가 있었으나, 이후 인천경찰청 과학수사대가 찍은 사진에서는 목걸이가 보이지 않았다.
경찰은 현장에 출동했던 형사 2명, 검시조사관 1명, 과학수사대 직원 2명 등 5명을 상대로 조사를 벌였다. 이 과정에서 A씨가 범행을 시인하고, 훔친 금목걸이를 제출한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
