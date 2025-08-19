‘계엄 가담·방조’ 혐의 한덕수 전 총리, 내란특검 출석

한덕수 전 국무총리가 19일 피의자 신분으로 내란 특검(특별검사 조은석)에 출석했다. 지난달 2일 이어 두번째 특검 출석 조사다.
한 전 총리는 내란 가담과 방조, 위증 등의 혐의를 받고 있다. 특검은 객관적인 물증 등에 대해 혐의를 부인할 경우 구속영장을 청구하는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
한 전 총리는 이날 출석 과정에서 자신에게 제기된 혐의 관련 입장을 묻는 취재진의 각종 질문에 “고생하신다”는 말만 남기고 조사실로 입장했다.
한 전 총리는 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전후 열린 국무회의 부의장으로서 계엄의 위법성을 인지하고도 이를 묵인, 방조해 위법한 비상계엄에 가담했다는 혐의를 받고 있다.
박지영 특검보는 18일 “비상계엄 선포부터 계엄 해제를 전후로 대통령의 제1 보좌기관이자 국무회의 부의장인 국무총리의 역할, 헌법적 책무가 형사적 책임과 어떻게 연결될 수 있을 것인지가 조사 대상”이라고 설명했다.
‘사후 계엄 선포문’을 작성하고 은폐하는 과정에 관여한 것은 아닌지 등 허위 공문서 작성 및 행사 혐의에 대해서도 조사받을 전망이다. ‘사후 계엄 선포문’은 계엄 선포 이후 국무총리와 관계 국무위원이 서명한 문건이 없어 계엄에 절차적 하자가 있다는 문제점을 인지한 강의구 전 대통령 부속실장이 주도해 작성한 문건이다.
특검은 이 과정에서 강 전 실장이 한 전 총리로부터 계엄 당일 국무위원들에게 배부된 문건을 넘겨받아 새로 제작한 표지를 덧붙였고, 이 표지에 한 전 총리 등의 서명을 받아 기존에 없던 문건을 새로 만들어냈다고 보고 있다.
국회의 계엄 해제 표결 방해에 관여했다는 의혹에 대해서도 조사할 가능성이 있다. 특검은 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 계엄 선포 직후 홍철호 전 대통령정무수석비서관과 한 전 총리, 윤 전 대통령과 연달아 통화한 사실을 파악했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
