인천 송도국제도시 노상에서 흉기를 휘둘러 중년 남성 2명을 크게 다치게 한 일당에 대해 피해자 측이 마약 투약 가능성을 주장했다.29일 인천 연수경찰서에 따르면 경찰은 살인미수 등 혐의로 긴급체포한 40대 남성 A 씨에 대한 마약 감정을 국립과학수사원에 의뢰할 계획이다.경찰은 또 폭력행위 등 처벌에 관한 법률(폭력행위처벌법)상 특수상해 혐의로 입건한 B 씨 등 20~30대 남녀 3명에 대해서도 마약 감정을 의뢰하기로 했다.A 씨는 지난 26일 오후 10시 20분쯤 인천시 연수구 송도국제도시 길거리에서 평소 알고 지내던 40대 남성 C 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.또 B 씨 등 남녀 3명은 C 씨의 직장동료인 50대 남성 D 씨를 때려 다치게 한 혐의를 받는다.경찰은 행인의 신고를 받고 현장에 있던 A 씨 등 남성 3명을 긴급체포하고, 20대 여성 1명은 임의동행해 조사했다. C 씨 등은 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.경찰 관계자는 “모든 가능성을 열어두고 수사를 진행하고 있다”며 “구속영장을 검찰에 신청했다. 이들 모두 폭력 조직원은 아니다”고 말했다.(인천=뉴스1)