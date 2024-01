‘아이 엠 신뢰’ 전청조, 영어도 국어도 엉망진창…오죽하면 판사가 “더 생각해봐”

전청조씨가 이웃 사업가에게 보낸 엉터리 영어. 미국 유학파라는 점을 과시하기 위해 쉬운 단어는 영어로 조금 어려운 단어는 우리말로 처리했다. (jtbc 갈무리)

자칭 미국 유학파라면서도 “I AM 신뢰에요”라는 콩글리시를 구사해 조롱거리가 됐던 전청조씨(28)가 이번엔 국어 문해력까지 의심받았다.30억원대 사기혐의로 재판에 넘겨진 전씨는 22일 서울동부지법 형사합의11부 심리로 열린 세 번째 공판에서 자신의 경호실장 노릇을 했던 이모씨(27)도 범행을 공모했다고 증언했다.전씨는 “이씨에게 올바른 걸 시키지 못해서 미안하고 여기에 같이 휘말리게 한 것에 대해 진심으로 미안하다”고 한 뒤 “이씨가 잘못한 부분에 대해서만 벌을 받기를 원하고 저도 제가 저지른 범행이니깐 최대한 벌을 받고 나중에 떳떳하고 올발라지고 싶다”고 했다.그러자 재판장은 “여기 법정에는 피해자들도 올 수 있고 (전씨의 말도) 들을 수 있다”며 “(피해자들은) 피해도 회복되지 않았고 마음에 받은 상처가 보전되지도 않았는데 그런 말을 한다고 해서 피해가 보전되고 마음의 상처가 아물 수 있는 것이냐”고 피해자 감정을 전혀 생각하지 않은 발언이라고 나무랐다.그러면서 “‘떳떳하다’, ‘올바르다’는 단어 사용법에 대해 잘 한번 생각해 보라”며 “피해자에게 두 번 상처를 주는 것 아닌지 한 번 더 생각해 보라”고 지적했다.형기만 마치면 ‘떳떳하다’ ‘올바르다’라는 전씨의 말은 피해자들을 생각하지도, 반성의 기미도 없다는 뜻으로 받아들여진다며 우리말을 제대로 사용할 것을 권한 것이다.전 국가대표 펜싱선수 남현희씨에게 접근, 결혼과 사기 소동을 일으켰던 전청조씨는 남씨와 이웃들에게 자신을 ‘미국 유학파’ ‘숨은 재벌 3세’라며 거짓말했다.이 과정에서 한 사업가에게 미국유학파임을 과시하기 위해 “But your friend랑 같이 있으면 I am 신뢰에요~”라는 메시지를 보내 보는 이들로 하여금 실소를 자아내게 했다.‘아이 엠 신뢰’는 이를 이용한 광고까지 등장하는 등 한동안 큰 화제를 불러 모았다.(서울=뉴스1)