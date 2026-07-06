한동훈 “국힘 윤리위, 친한계 너머 반장계까지 겨냥하는 듯”

한동훈 무소속 의원이 6일 국민의힘 중앙윤리위원회의 징계안 심사 착수와 관련해 친한(친한동훈)계뿐 아니라 장동혁 대표에 비판적인 당내 인사 전반을 겨냥한 것으로 보인다고 주장했다. 7일 시행되는 정보통신망법 개정안에 대해서도 “헌법에 위반된다”며 강하게 비판했다.
한 의원은 이날 오전 국회의원회관에서 기자들과 만나 ‘국민의힘 윤리위 회의가 예정돼 있는데 친한계 의원 징계 예고를 어떻게 보느냐’는 질문에 “친한계 의원을 대상으로 한다기보다 반장(반장동혁)계 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다. 특별히 언급하지 않겠다”고 말했다.
국민의힘 윤리위는 이날 오후 비공개 회의를 열고 친한계 의원 등을 상대로 접수된 징계 요구안을 심의할 예정이다. 한 의원은 이를 친한계만을 겨냥한 조치가 아니라 장 대표와 대립하는 당내 인사 전반을 압박하려는 움직임으로 해석한 것이다.
한 의원은 7일 시행되는 정보통신망법 개정안에 대해서는 “헌법에 위반되고 표현의 자유 심각하게 왜곡하는 것”이라고 말했다. 개정안에는 온라인상 허위·조작정보와 혐오 표현의 유통을 규제하는 내용 등이 담겼다.
이어 “‘노’라는 단어 뒤에 붙여 써서 갑론을박이 있는데 그것도 개정법의 혐오표현으로 본다면 앞으로 금지되며, 커뮤니티 등에 개재하면 10억 이하 과징금이나 10배 징벌적 손해배상 당할 수 있다”고 주장했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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