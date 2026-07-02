“文이 李에 내밀 ‘청구서 1번’은 정청래 아닌 조국”[법정모독 업앤다운]

동아일보 정치 라이브 ＜법정모독＞ - 일시: 화·목요일 오전 10~11시 - 토크: 강수영 변호사, 송영훈 변호사 - 진행·연출: 김형민, 심성주 - 동아일보 유튜브 : www.youtube.com/@donga-ilbo
더불어민주당 전당대회를 둘러싼 당권 경쟁이 격화되는 가운데 1일 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬 회동으로 정청래 전 민주당 대표의 입지가 좁아질 수 있다는 분석이 나왔다.
송영훈 변호사는 2일 동아일보 유튜브 ‘법정모독 업앤다운’에 출연해 “문 전 대통령이 이재명 대통령에게 청구서의 1번을 제시해야 할 대상은 정 전 대표가 아니라 조국혁신당 조국 전 대표”라며 “민주당 전당대회의 향방은 어제 문 전 대통령이 과연 정 전 대표를 버렸느냐가 상당히 중요할 것으로 본다”고 밝혔다. 송 변호사는 “민주당과 조국혁신당의 합당 문제를 해결하는 것이 본인 입장(문 전 대통령)에선 가장 중요한 과제일 것”이라며 “이 대통령 입장에서 받을 수 있는 반대급부는 정 전 대표에 대한 부분으로 (두 사람의 오찬에서) 대화의 초점이 모아졌을 개연성이 있어 보인다”고 했다.
최근 ‘멸칭 논란’이 일고 있는 ‘문조털래유’(문재인·조국·김어준·이재명·유시민) 표현과 관련해 그는 “겉으로는 ‘멸칭을 쓰지 말자’는 명분을 내세웠지만, 실제 의미는 해당 조어(문조털래유)에서 ‘문’을 분리해내려는 것”이라고 해석했다.
강수영 변호사는 문 전 대통령이 회동에서 ‘외연 확장’을 언급한 점에 주목했다. 강 변호사는 “문 전 대통령 입장에서는 상당히 한 발 나아간 발언”이라며 “외연 확장이라는 말만 꺼내도 강성 지지층에서는 ‘내란 세력과 손잡자는 것이냐’며 반발하는 분위기가 있다”고 말했다. 이어 “정 전 대표도 공교롭게 이후 외연 확장을 언급하기 시작했다”며 “조국혁신당과의 합당을 염두에 둔 발언인지는 모르겠지만, 이번 회동은 정 전 대표의 정치적 입지를 상당히 좁힌 자리였다”고 평가했다.
그러면서 “정 전 대표는 자신이 문 전 대통령도 사랑하고 적통이며 범민주 세력 통합에 동의하는 인물이라는 선명성을 내세워 왔다”며 “그런데 문 전 대통령이 이 대통령과 만나 총론에서 결이 맞는 이야기를 해버리면서 정 전 대표의 선명성이 약해지는 결과가 됐다”고 주장했다.
강 변호사는 민주당 전당대회의 흐름을 바꿀 계기로 친문(친문재인) 인사인 고민정 의원의 행보를 꼽았다. 정치권에서는 이번 전당대회에 고 의원의 출마 가능성이 점쳐지고 있다. 지난달 고 의원은 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 전당대회 출마 여부에 대해 “고민하고 있다”고 밝힌 바 있다. 그러면서 “민주당이 국민 모두의 정당이 되기를 소망한다”며 ‘정 전 대표가 당 대표로 부적절했느냐’는 질문에 “불만이 많다”고 했다.
송 변호사는 국민의힘 장동혁 대표가 친한(친한동훈)계 인사들에 대한 징계를 검토하는 것과 관련 비판을 이어갔다. 그는 “지금 국민의힘 윤리위원회에서 징계를 받는다면 그 징계 의결서는 일종의 ‘정상인 인증서’ 같은 것”이라며 “징계 남발은 당권 말기의 전형적인 현상”이라고 말했다.
송 변호사는 2019년 손학규 대표 시절 바른미래당 윤리위원회가 오신환 전 의원 등에게 징계를 내렸던 사례를 언급하며 “당권을 징계로 유지하려 했지만 결국 당은 풍비박산이 났다”며 “징계로 연명하는 지도부는 당권 말기 중에서도 말기”라고 주장했다.
강 변호사도 “장 대표가 친한계 의원 몇 명만 당원권 정지시키면 다른 의원들이 정리될 것이라고 생각한다면 당내 흐름을 전혀 읽지 못하는 것”이라며 “장 대표는 식물 대표 중에서도 (물을 주지 않아도 잘 죽지 않는) ‘다육이’ 같은 존재다. 뒤가 없는 마지막 도박수를 한 번 둬본 것 같은데 실제 징계를 강행하면 대상이 3명이든 5명이든 10명이든 후폭풍은 엄청날 것”이라고 전망했다.
7월 2일 〈법정모독 UP & DOWN〉 전문
▷ 김형민: 이번 주 정치 주가, 오늘 발표합니다. 〈법정모독 UP & DOWN〉 목요일의 남자 김형민입니다. 오늘 〈법정모독 UP & DOWN〉에서 처음 모셔보는 조합입니다. 진보를 재건하려다 용역이 된 강수영 변호사님 안녕하십니까?
▶ 강수영: 안녕하십니까? 강수영입니다.
▷ 김형민: 보수를 재건하려다 징계인이 된 송영훈 변호사님.
▶ 송영훈: 저는 아직 확인이 안 됐어요.
▷ 김형민: 징계 예상이
▶ 송영훈: 안녕하세요. 송영훈입니다.
▷ 김형민: 안녕하십니까, 송 변호사님, 제가 여기 처음 봬서 저도 송 변님과 티키타카 해야 하니까 어제 출연해 주신 영상들을 좀 봤는데 와, 신인규 변호사님이랑 그때 토론하셨던 거.
▶ 송영훈: 그건 언제 적 얘기인가요?
▷ 김형민: 너무 전투력이 높으시던데.
▶ 송영훈: 한국일보 유튜브 말씀하시는 거죠? 건강한 토론이었어요.
▷ 김형민: 그래서 깜짝 놀랐습니다. 오늘 링을 준비해야 하나 이런 생각이 들었는데
▶ 송영훈: 제가 대다수의 이슈에 관해서 저는 방송할 때 잘 싸우지 않는데 그렇게 되는 경우는 한두 가지가 있어요. 아니 공소취소는 진짜 하면 안 되는 거잖아요. 그런데 왜 그거를 법률가가, 법을 모르는 사람이 그러면 제가 이해를 하는데, 법을 아는 사람은 지켜야 할 선이 있는 거예요. 그 선을 넘으면 제가 좀 거기에 대해서는 관용이 없는 편입니다.
▷ 김형민: 오케이 알겠습니다. 자, 강 변호사 요즘 어떠세요? 그 용역 논란 이후 좀 후폭풍이 좀 잠잠합니까?
▶ 강수영: 아니요. 자꾸 DM 오고, 욕설 오고, 그렇게 살고 있는데. 칭찬하는 분도 많이 계셔 서 좋은 거 보면서 그냥 이제 위로는 하고 있지만 제 개인적 문제가 아니라 그 용역이라는 논리는 대통령도 굉장히 모욕하는 거고 언론사도 굉장히 모욕하는 이야기라서 제가 이렇게 페이스북에 글을 올렸잖습니까?
▷ 김형민: 또 저희도 올려주셨잖아요.
▶ 강수영: 그렇죠. 당연히 그래야죠
▷ 김형민: 우리 하청이잖아.
▶ 강수영: 아니. 근데 동아일보가 청와대에서 연락 받으셔서 저 섭외하신 거 아니잖아요. 외압이 있었습니까? 저를 섭외하심에 있어서? ‘강수영이 집어넣어’ 아니 말이 되는 얘기를 해야지. 근데 저 개인적으로는 그래요. 용역이라는 얘기가 ‘우리는 절대로 잘못한 게 없고 비판받을 게 하나도 없는데 요즘 자꾸 시끄러워. 어디서 젊은 것들이 자꾸 비판을 하네? 저 말도 안 되는 것들. 저거는 다 어디서 시켜서 그런 거야’ 그러니까 자기가 틀리지 않았다는 걸 전제로 해보니까 인지부조화가 여기까지 가는 거예요. ‘저건 다 시켜서 하는 거야’ 근데 그 말의 후과가 얼마나 큰지, 언론사와 대통령과. 그리고 저 개인적인 모욕도 되는 거고. 그걸 전혀 염두하지 않으시고 후배들을 이렇게 꿀밤을 치면서 ‘똑바로 안 하네?’ 이 모습이 좀 유감스러워서. 그래도 어른이시고 이제 칠순을 바라보시니까. 당내에 이렇게 싸움이 벌어지면 오랜 역사를 경험하신 분으로서 좀 이렇게 중재도 하시고 화해도 좀 붙이고 그러면 좋은데 본인이 그걸 하기 싫어하시는 것 같더라고요. ‘난 그거 안 한다’라고 하시더라고요. ‘난 철들지 않겠다’
▷ 김형민: 유시민 작가가
▶ 강수영: 저희 어머니하고 동갑이시거든요. 59년생이시다고. 그러니까 이해찬 전 총리께서 돌아가신 이후에 우리 진영 어른들이 좀 목소리를 내주시고 이런 것들이 많이 약해져서. 그런 역할을 해 주시면 어떨까 생각을 하는데 아직까지는 파이터로서의 그걸 계속 갖고 계셔서.
▷ 김형민: 그러니까 어제 두 대통령이 만났으니 이후에는 또 유 작가가 어떤 평론을 내릴지도 좀 궁금하고, 스탠스가 좀 변화됐을까? 이런 생각도 좀 궁금하고. 한번 좀 지켜보도록 하겠는데, 아까 제가 모두에 잠깐 송 변님께 말씀을 드리긴 했는데 징계 대상이 6일 일단 윤리위가 열리잖아요. 통보가 언제쯤 와요?
▶ 송영훈: 6일 윤리위가 회의를 하는 것은, 많은 징계 요구 안건이 접수가 되어 있다고 하고 그것에 대해서 아마 추리는 회의를 하는 걸로 보여요.
▷ 김형민: 아 누구는 뭔 잘못, 누구는 뭔 잘못 이렇게.
▶ 송영훈: 수십 명 올라가 있다고 하더라고요. 왜냐하면 이걸 최초 보도한 내일신문의 엄경용 기자는 국민의힘 윤리위에 관한 한 굉장히 정통한 소스가 있는 기자로 저는 봐요. 왜냐하면 한동훈 전 대표가 윤리위에서 제명 결정이 나올 때 새벽 1시 넘어서 나왔잖아요. 그때 한밤중에 단독 보도를 가장 먼저 한 기자입니다. 그래서 상당히 신뢰도가 높다고 보고 있고 그러면은 수십 명이 선상에 올라가 있는 건 맞을 거예요. 다만 이제 그걸 뭐 누구부터 할 거냐 어디까지 할 거냐 그런 부분들을 아마 6일부터 논의를 시작하는 것이 아닌가 그렇게 보여지고. 제가 개인적으로 좀 취재한 바로는 6월에는 지금 윤민우 윤리위원장 개인적인 사정이 있어서 회의를 하기가 어려웠던 그런 상황인 걸로 파악이 되고 있어요.
▷ 김형민: 그럼 그때 안 열리고 좀 순연될 수도 있는 거예요?
▶ 송영훈: 아니 6월에는. 그래서 못 했고. 이제 7월 6일에 하는 것으로 저는 지금 그렇게 듣고 있습니다.
▷ 김형민: 알겠습니다. 오늘도 방송 중에 댓글 달아주시면 커피 쿠폰 나갑니다. 많이 달아주시고 칭찬 응원 댓글 비판도 좋습니다. 마구마구 달아주세요. 자 오늘 첫 번째 주제 열어주세요. ‘개발업자와 증축업자’ 유시민 작가가 쏘아 올린 민주당판 건축학개론. 어제도 이렇게 이어지는 듯한 분위기가 있어서 준비한 주제예요. 이 대통령이랑 문재인 전 대통령 만났죠. 일단 분위기 좋았고 서로 건강도 챙겨주고. 자, 일단 두 사람 발언 한번 보겠습니다. 이재명 대통령 “모두를 대표하고 모두를 위한 정치와 행정을 해야 한다. 그러려면 내부 단합이 매우 중요하고 동시에 끊임없이 외연을 확장해 구조적 다수를 만들어야 한다.” 문재인 전 대통령 “국민통합으로 나아가려면 민주당의 단합이 출발점이고 민주개혁 진영의 더 큰 단합으로 이어져야 한다.” 두 사람 발언 보면 같은 내용인 것 같기도 하고 또 약간 다른 것 같기도 하고. 근데 어제 저도 궁금해서 평론들을 막 찾아봤는데 굳이 굳이 차별점을 찾는 거 아닌가. 두 사람이 방법론이 다르다 이렇게 하는 것 같기도 하고. 근데 어쨌든 두 사람의 발언의 차이점을 저희가 잘 알아야 앞으로 이제 국정이 어떻게 흘러가고 정치가 어떻게 흘러가는지 알 수 있으니까. 그래서 제가 궁금한 게, 송 변께 먼저 여쭤볼게요. 문 전 대통령은 일단은 유시민 작가의 증축론에 힘 실어준 것 같다고 보세요? 어떻게 보세요?
▶ 송영훈: 저는 어떻게 보냐면 전직 대통령들은 이런 자리에 나오면 일단 좋은 말을 해야 합니다. 모양새를 갖춰서 얘기해야 되기 때문에. 그 메시지에 초점이 전달이 안 될까 봐서 유시민 전 이사장이 먼저 등판해서 선제 해설을 해줬다고 봐요. 그게 저는 증축론이라고 보거든요.
▷ 김형민: 거의 그냥 같은 얘기를 한 거다
▶ 송영훈: 유시민 전 이사장이 이른바 친노 친문 진영의 대표 스피커 중 한 사람으로서 먼저 나와서 친절하게 풀어줬다. 그리고 그걸 문재인 전 대통령은 어제 나와서 좋은 말로 포장해서 얘기를 했죠. 하지만 유시민 전 이사장이 증축론이라고 하는 포인트를 이미 보여줬기 때문에 해석하기가 그렇게 어렵지 않아요. 자 들어보시면 ‘민주당이 먼저 단합하고 그 위에서’라는 표현을 썼잖아요. 이게 전형적인 증축론입니다. 먼저 단합하고 그 위에서 민주개혁 진영, 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들의 더 큰 단합을 이뤄내야 한다 이런 얘기인즉슨. 그러니까 이른바 증축을 통해서, 그리고 조국혁신당과의 통합, 또 그 외의 세력들 간의 통합을 통해서 본인이 제시한 방향대로 확장을 하든지 해라는 이야기로 들려요. 그리고 이거 잘 보시면 ‘문조’로 시작하는 그 조어가 있잖아요?
▷ 김형민: 멸칭으로 불리는
▶ 송영훈: 들으면 다 아실 겁니다. 거기 보면 이제 유시민 전 이사장이 김어준 씨 유튜브에 등판해서 그 이야기를 했고 그다음에 조국 전 대표가 일요일 SNS에 뭘 올렸습니까? 2022년 대선 결과와 작년 대선 결과를 올렸죠. 그걸 올리면서 마치 조국혁신당이 그러면 제3후보를 내면 다음 대선이 어떻게 되겠느냐 이걸 시사하는 듯한 발언을 했단 말이에요. 그러니까 문재인 전 대통령의 청구서는 사뭇 명확합니다. 증축론대로 해라. 그리고 조국혁신당하고는 전당대회 끝나서라도 통합해서 조국 전 대표를 좀 거둬달라 그런 청구서가 들어간 걸로 저는 보고 있어요.
▷ 김형민: 어쨌든 문재인 전 대통령의 말은, 이제 증축론은 조국혁신당 좀 챙겨라.
▶ 송영훈: 기본적으로는 이제 친문 계열 인사들을 배척하고, 배제하고, 설 자리를 없게 만들고 이거 하지 말라는 게 기본이고. 그리고 사실은 친문 진영도 결국은 대선 주자가 있어야 생존할 것 아니겠어요? 그러니까 조국혁신당과 합당해서 조국 전 대표 입지를 좀 만들어 달라는 청구서가 저는 우회적으로 들어갔다고 봅니다. 물론 홍익표 수석은 어제 구체적인 정당, 구체적인 사람은 거론되지 않았다고 하잖아요. 브리핑은 표면상 그렇게 해야 하겠죠.
▷ 김형민: 어떻게 보세요?
▶ 강수영: 개인적으로는 증축과 재건축의 차이를 선명하게 나누고 있는 유시민 작가의 비유 자체가 굉장히 틀렸다. 현상과 전혀 안 맞아서. 사실 유시민 작가 항상 코멘트 보면은 비유를 많이 사용하잖아요. 근데 요지는 그거예요. 기존 지지층 공격하지 말라는 말을 그렇게 비유를 들어서 얘기하는 건데. 증축은 우리 그대로 보존하는 거고, 재건축은 우리 용역 시켜서 쫓아내고 부수는 거고. 근데 제가 누차 여러 번 말씀드렸지만 제대로 하는 재건축은 기존에 살던 사람들을 쫓아내는 게 본질이 아니고
▷ 김형민: 이주했다가 다시 들어오는?
▶ 강수영: 그렇죠. 원주민이 다시 살아야 그게 제대로 된 재건축인 거죠. 그리고 아파트가 굉장히 낡아 있고 젊은 사람들이 들어오지 않으려고 하는 80년대 때 건축된 2030이 지금 외면하는 5층짜리 아파트라면 거기 위에 증축을 하다가는 무너질 수 있다. 그러니까 재건축을 하는 것이 맞다. 근데 그 재건축의 결과로는 ‘구 세력을 다 몰아내고 우리 신진 세력만으로 가득 채우자. 중도 보수 정당이니까 기존 좌파는 다 없애버리자’ 그게 아니라 기존 지지자들도 자신들의 가치나 이런 것들을 호흡하면서 정치인과 대중들과 변화해야 하는데. ‘당원들은 가치 불변, 우리는 늘 소나무처럼 똑같은 사람이고 관념은 절대 변하지 않아. 우리의 가치는 변하지 않아. 그렇게 해서 우리가 심판자로 똑바로 일하는지 지켜볼 거야. 대통령이라고 하더라도 우리 시키는 대로 안 하면 혼내‘ 이제 이거는 무리라는 거죠. 유시민 작가의 시각에는 그게 보이거든요. 그러니까 본인이 무조건 옳은 거예요. 그런데 문재인 전 대통령의 언급은 그래도 ’외연 확장‘이라는 말을 쓰셨잖아요. 이거는 문재인 전 대통령 입장에서는 상당히 많이 그래도 한 발 나아간 걸로 보여요. 사실 이 정도만 얘기해도 화 벌컥 내거든요. 그쪽 분들이 외연 확장 이러면 화를 확 내요. 지금 무슨 외연 확장이냐고 내란 세력들하고 손잡자는 거냐 이렇게 가거든요. 아직까지. 상당히 폐쇄적이에요. 그래서 외연 확장을 얘기를 하니까 정청래 전 대표도 공교롭게 이때까지 안 하던 외연 확장 얘기를 하잖아요.
▷ 김형민: 슬쩍 꺼냈죠.
▶ 강수영: 그러니까 이거는 글쎄요. 조국혁신당과의 합당을 염두한 멘트인지는 저는 잘 모르겠지만 적어도 정청래 전 대표의 설 자리를 굉장히 좁게 만드는 만남이었다고 생각하고. 선명성을 다 없애버리는 자리였어요. 정청래 전 대표는 ’나는 문재인 전 대통령도 사랑하는 사람이고, 적통이고, 우리 모두가 하나 되는 데 동의하고, 범민주 세력 합치는 데 나는 동의하는 세력인데. 나를 비토하는 사람들은 다 분열 세력이야‘ 그렇게 선명성 하고 있는데 갑자기 이렇게 만나서, 그래도 어쨌든 결이 맞는, 각론에서