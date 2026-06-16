李, 교황 만나 내년 방한 초청… 방북도 요청한 듯

  • 동아일보

글자크기 설정

“교황청의 한반도 평화 지지 재확인”

교황에 ‘하느님의 품’ 조각상-백자 선물 교황청을 공식 방문한 이재명 대통령이 15일(현지 시간) 바티칸 교황궁에서 레오 14세 교황에게 준비한 선물인 ‘하느님의 품’ 조각상과 백자 다용도 합에 대해 설명하고 있다. 조각상은 ‘돌아온 탕아’ 이야기를 조형으로 표현한 작품으로 화해와 공동체 회복을 상징하고, 백자 합은 사제의 청빈을 연상케 한다고 청와대는 밝혔다. 바티칸 미디어 제공
교황에 ‘하느님의 품’ 조각상-백자 선물 교황청을 공식 방문한 이재명 대통령이 15일(현지 시간) 바티칸 교황궁에서 레오 14세 교황에게 준비한 선물인 ‘하느님의 품’ 조각상과 백자 다용도 합에 대해 설명하고 있다. 조각상은 ‘돌아온 탕아’ 이야기를 조형으로 표현한 작품으로 화해와 공동체 회복을 상징하고, 백자 합은 사제의 청빈을 연상케 한다고 청와대는 밝혔다. 바티칸 미디어 제공
교황청을 공식 방문한 이재명 대통령이 15일(현지 시간) 레오 14세 교황과 단독 면담한 자리에서 방북을 요청한 것으로 알려졌다.

이 대통령은 이날 바티칸 교황궁에서 교황과의 단독 면담을 갖고 한반도 평화 정책에 대한 국민의 염원과 한국 정부 구상에 대해 말했다고 위성락 국가안보실장이 밝혔다. 위 실장은 “교황청의 한반도 평화와 화해를 위한 변함없는 지지와 관심을 재확인했다”고 말했다.

이 대통령은 세계 가톨릭 청년들의 축제인 2027년 서울 세계청년대회를 계기로 교황에게 방한을 초청했다. 이에 따라 교황의 방한을 계기로 북한 방문 가능성이 거론된다. 이 대통령은 지난해 7월 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 만나 “교황이 2027년 한국에 오시는 길에 북한도 한번 들러보시면 어떨까”라며 방북을 요청한 바 있다.

이 대통령은 교황청의 국무총리 겸 외교부 장관 역할을 하는 피에트로 파롤린 추기경 겸 국무원장과의 면담 자리에서도 교황의 방북 가능성이 거론된 것으로 알려졌다.

교황의 방북이 실제 성사될지는 미지수다. 문재인 전 대통령은 재임 기간 2018년 10월과 2021년 10월 2차례 프란치스코 교황에게 방북을 요청했지만 북한이 바티칸에 초청장을 보내지 않으면서 무산됐다. 청와대 고위 관계자는 “북한에 가는 문제를 밖에서 간다, 안 간다 이야기하기 어려운 문제”라고 말했다.

#이재명 대통령#교황청 방문#레오 14세#방북 요청#한반도 평화#바티칸 교황궁
바티칸=박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스