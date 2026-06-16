金총리 “무슨 권리로 통행 막나” 잠실 시위대 불법행위 엄단 강조

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 시위가 서울 송파구 잠실 일대에서 열흘 넘게 이어지는 가운데, 김민석 국무총리는 16일 “일부 참석자들이 타인들의 권리를 침해하는 것은 결코 정당화될 수가 없다. 이것은 시위의 목적과도 전혀 무관하다”며 “출입 권한을 갖고 있는 분들을 사적으로 통제하는 것은 어떤 경우라도 절대 용납될 수 없는 심각한 불법 행위”라고 비판했다.
김 총리는 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제본부회의에서 “정부는 불법 행위에 대해 일벌백계 차원에서 단호하게 대응할 것”이라고 밝혔다.
이어 경찰을 향해 “불법 행위자에 대해선 법과 원칙에 따라 현장에서 즉시 조치하고, 위법 의심 행위도 체증을 통해 끝까지 추적해서 엄중하게 책임을 물어주길 바란다”고 당부했다.
그는 회의에 참석한 유재성 경찰청장 직무대행에게도 “첫째는 이 상황에서 충돌을 최소화해야 한다. 둘째로는 적어도 필요한 통행은 절대적으로 보장해야 한다. 세 번째로는 위법에 대해선 끝까지 엄단을 해야 된다는 그런 원칙을 정리해야 될 것 같다”고 말했다.
시위대가 선거 기간 개표소로 사용됐던 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 봉쇄하면서 경기장에 입주한 체육단체들의 업무 피해가 커지고 있다. 특히 이날 뉴델리 아시아선수권대회 참가를 위해 출국해야 하는 펜싱 국가대표 선수들은 시위대의 봉쇄로 장비를 반출하지 못했다.
이와 관련해 김 총리는 “오죽하면 체육회장이 공권력 투입을 요청하겠느냐”며 “내 사무실에 내가 가는데 왜 검문·검색을 받아야 하느냐. 펜싱 선수들이 펜싱 칼을 꺼내는 것을 못 꺼내게 막으면 도대체 어떻게 하나”라고 지적했다.
이어 “현장에 있는 개표는 다 이미 끝난 상태 아니냐”며 “도대체 무슨 권리로 정당한 통행을 막는 것인지 어떤 이유로도 설명이 되지 않는다”고 했다.
그러면서 경찰에 “체육계 인사들이 안전하게 출입하고 업무에 전념할 수 있도록 필요한 모든 보호 조치를 강구해 주길 바란다”고 주문했다.
김 총리는 “정부는 국민의 참정권을 보호하는 것과 함께 민주질서 또한 존중되고 보호돼야 한다는 확고한 입장을 갖고 있다”고 강조했다.
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