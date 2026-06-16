조국혁신당 새 원내대표에 김준형 의원…“정치공학적 합당 거부”

조국혁신당 신임 원내대표에 김준형 의원이 선출됐다.
김 원내대표는16일 국회에서 열린 의원총회에서 3기 원내대표 선거에 단독으로 입후보해 의원 12명 만장일치로 선출됐다.
김 원내대표는 수락 연설을 통해 “당의 위기 앞에서 더 낮게 듣고 더 치열하게 고민하고 더 치밀하게 준비하라는 준엄한 명령으로 듣겠다”면서 “이제 다시 첫 마음으로 다시 국민 속으로 들어가겠다”고 했다.
이어 “민주진보 개혁세력이 조금의 틈을 보이자마자 곧바로 내란 세력이 득달같이 반격에 나서고 있다”며 “민주주의도 내란 청산도 민생회복도 민주진보개혁 세력의 연대와 협력 없이는 결코 완성될 수 없다”고 말했다.
그러면서 “민주주의와 민생 회복, 내란 세력의 완전한 청산을 위해 우리가 같이 만든 국민주권정부, 이재명 정부 성공을 위해 다시 힘을 모으자”며 “이재명 정부의 성공을 위해서라면, 대한민국의 개혁과 진보를 위해서라면 얼마든지 연대하고 돕겠다”고 했다.
그는 민주당과의 합당과 관련해서는 “정치공학과 권력투쟁의 맥락이라면 합당은 물론 어떤 연대도 거부한다”면서 “함부로 취급당하기를 거부한다”고 강조했다.
외교분야 전문가인 김 원내대표는 문재인 정부에서 국립외교원장을 지냈다. 22대 총선에서 조국혁신당 비례대표로 국회에 발을 들였고 당내 정책위의장을 역임했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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