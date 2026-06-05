조국 “평택을 패배 제 부족 탓” 당대표직 사퇴

[6·3 지방선거 민심]
네거티브 난타전 끝 국힘후보 당선
‘국힘 제로’ 무색 득표율 3위 그쳐
감정싸움 민주당과 합당도 먹구름
조국혁신당 조국 대표(사진)가 경기 평택을 재선거에서 낙마하면서 또다시 위기를 맞았다. 더불어민주당 김용남 후보와 네거티브 난타전 끝에 범여권 표심이 분열하며 국민의힘 유의동 당선인이 승리한 것. 이를 둘러싼 후폭풍으로 조국혁신당이 존립 위기를 맞을 수 있다는 우려가 나오는 가운데, 조 대표는 당대표직 사퇴를 선언했다.
조 대표는 4일 “저는 잠시 멈추지만, 당원 동지들은 당당하게 직진해 달라”며 대표직을 내려놓았다. 지난해 11월 대표에 당선된 지 193일 만이다. 신장식 최고위원이 대표 권한대행을 맡고 지난달 임기가 종료된 서왕진 원내대표의 후임도 다음 주에 선출할 계획이다.
중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 조 후보는 총 투표수 9만7968표 중 2만6209표(27.24%)로 유 후보(34.83%)와 김 후보(28.76%)에 이어 3위를 기록했다. 조 대표는 이날 오전 평택 선거사무소에서 “전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만, 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”며 “다 저의 부족함이고 다 저의 책임”이라고 말했다.
조 후보는 올 4월 출마 선언에서 “국힘 제로와 부패 제로를 실현하겠다”고 공언하며 ‘내란 심판’과 ‘국민의힘 제로’를 내걸었다. 당시 조 후보는 “어부지리로 국민의힘이 당선되지는 않을 것이다”라며 5자 구도에서 생환하겠다고 밝혔지만 민주당과의 단일화에 합의하지 못하며 3위 득표에 그쳤다.
조국혁신당과 민주당이 김 후보의 ‘대부업체 차명 운영 의혹’ 등을 놓고 격렬한 네거티브 공방을 벌이면서 진보 성향 지지자들의 피로감을 높인 것도 선거 결과에 영향을 미친 것으로 보인다. 실제로 평택을 재선거 투표율은 54.7%로 14개 재보궐선거 지역 중 2번째로 낮았으며 진보 성향 유권자 참여가 높은 사전투표율도 평균 24.12%보다 낮은 18.39%에 불과했다.
조 후보와 김 후보의 ‘진짜 민주당 대 가짜 민주당’ 논쟁이 민주당 지지층 신·구주류 감정 싸움으로 번지면서 지방선거 후 합당 논의에도 먹구름이 끼었다. 조 후보는 지난달 16일 기자간담회에서 “당선 후 민주 진보 진영의 연대와 통합을 주도하겠다”고 밝혔지만, 국회 입성에 실패하며 민주당과의 합당에도 제동이 걸렸다는 지적이 나온다. 조국혁신당 지도부 소속 한 의원은 “조 후보 낙선과 호남 선거 패배로 인한 당 내부 수습이 먼저”라며 “민주당과의 합당 논의는 우선순위가 뒤로 밀릴 것 같다”고 설명했다.
조국혁신당은 또 호남에서 기초단체장 5, 6명의 당선을 기대했지만 전남 장흥과 신안 등 2곳에서만 승리하며 저조한 성적을 보였다. 유일한 기초단체장이었던 정철원 담양군수도 재선에 실패했다.
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