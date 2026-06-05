오세훈 3대 승리 요인…부동산 표심, 스벅 역풍, 與의 안일함

[6·3 지방선거 민심]
첫 5선 서울시장, 승리 요인은
민감한 재건축 이슈 집중 부각시켜, 강남 3구-한강벨트서 표심 얻어
‘스벅 논란 역풍’도 吳에 호재 작용
與정원오, 토론 기피 등 전략 실패
국민의힘 오세훈 서울시장 당선인은 6·3 지방선거에서 대역전승을 이뤄내며 헌정사상 첫 5선 서울시장 고지에 올랐다. 선거 기간 내내 ‘여당 프리미엄’을 등에 업은 ‘명픽’(이재명 대통령의 선택) 더불어민주당 정원오 후보에게 여론조사에서 밀리는 등 어려운 선거를 치렀지만, 결국 서울시민들의 선택을 받은 것. 이번 선거는 여당 후보에게 우호적인 환경이 조성됐다는 평가가 많았지만, ‘인물 경쟁력’ ‘스타벅스 논란 역풍’ ‘부동산 정책 민감도’가 복합적으로 작용해 오 당선인이 승리했다는 분석이 나온다.
● 부동산 집중 부각… 아침 대역전극
오 시장의 역전은 극적이었다. 3일 오후 6시 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서 오 당선인(46.0%)은 정 후보(51.4%)보다 5.4%포인트 뒤진다고 예측됐다. 선거 기간 이뤄진 여론조사처럼 정 후보의 승리가 점쳐진 것.
사전투표함 위주로 개표가 시작되자 정 후보는 오 당선인을 줄곧 앞섰다. 하지만 4일 오전 4시 반 두 후보의 격차는 10만 표 이내로 좁혀졌다. 2시간 반가량 맹추격하던 오 당선인은 오전 7시 17분경 처음으로 역전에 성공했다. 투표 마감 후 13시간이 더 지난 시점, 개표율 93.84%가 됐을 때였다. 이후 오 당선인은 재역전을 허용하지 않았고, 오전 10시 서울 종로구 선거사무소에서 “시민 여러분께서는 견제와 균형이라는 민주주의의 대원칙을 다시 한번 확고하게 세워주셨다”고 소감을 발표하며 승부에 마침표를 찍었다.
오 당선인은 후보 출마 선언 전부터 국민의힘 지도부가 윤석열 전 대통령과 절연하지 못한 점에 각을 세우며 일찌감치 차별화에 나섰다. 중도 외연 확장 이미지를 먼저 구축한 뒤 선거에 나선 것. 이 과정에서 장동혁 대표에게 쇄신을 요구하며 ‘후보 미등록’ 배수진을 치고, 장 대표에게 2선 후퇴를 줄기차게 촉구하기도 했다.
특히 선거 운동이 본격화하자 오 당선인은 서울시민들이 가장 민감해하는 부동산 문제를 집중적으로 부각해 강남 3구(강남·서초·송파구)와 한강벨트에서 지지를 이끌어냈다. 전통적으로 보수세가 강한 지역이지만, 최근 아파트 가격 상승률이 높고 압구정과 목동, 여의도 등 재건축 이슈가 있는 곳들이다. 실제 오 당선인이 정 후보를 앞선 10개 구(송파·광진·양천·영등포·강동·동작·용산·중·서초·강남구) 중 강남·서초구를 제외한 8곳은 이재명 정부 출범 이후 1년간 아파트 가격 상승률 상위 10개 자치구에 포함된 것으로 나타났다.
● 민주당 지원 부족과 전략 부재 맞물려 패배
‘스타벅스 불매운동’ 등 정부·여당발 과도한 이슈 대응이 부른 역풍도 오 당선인의 승리를 도왔다는 분석이 나온다. 스타벅스가 5·18민주화운동 기념일에 있었던 부적절한 마케팅에 대해 거듭 사과했음에도 여권에서 비난과 불매 조장 등이 이어지자 유권자들에겐 거부감을 심어줬을 수 있다는 것. 김성수 한양대 정치외교학과 교수는 “디지털 시대의 수평적 소통에 익숙한 2030 유권자들은 커피 소비 같은 사적인 영역이나 라이프스타일에 대한 정부의 훈계조 지시 관행에 강한 반감을 느꼈을 것”이라고 지적했다. 사전 투표 첫날인 지난달 29일 서소문 붕괴사고와 관련해 경찰이 서울시를 압수수색한 것도 역풍을 불러오며 보수층 결집에 영향을 미쳤을 것이란 분석도 있다.
민주당 내에선 서울시장 선거에 대한 당 차원의 조직적 지원이 부족했다는 지적이 나온다. 민주당 텃밭인 전북도지사 선거에서 이원택 당선인이 무소속 김관영 후보에게 질 경우 정청래 대표 연임이 어려워질 것을 우려한 당 지도부가 전북도지사 선거에만 몰두했다는 해석이다.
구청장 출신인 정 후보가 서울이라는 국제도시를 이끌 체급을 보여주지 못했다는 지적도 나온다. 상대적으로 낮은 인지도에도 공개 토론을 최소화하고, 폭행 전과와 칸쿤 외유 의혹 등에 제대로 대응하지 않는 등 소극적 태도를 보인 게 전략적 실패였다는 것이다. 박성민 정치컨설팅 민 대표는 “대통령 지지율 등 구도는 민주당에 확실히 유리했으나 인물과 이슈에서 완패한 선거”라며 “정 후보가 도전자의 자세를 취하지 않고 싸울 의지가 없는 듯한 안일한 모습을 보인 것이 막판 대역전을 허용한 근본적 원인”이라고 했다.
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