“김용남 대부업체 ‘청산 중’이라더니…유상증자는 왜 했나”[정치를 부탁해]

동아일보 정치 라이브 ＜정치를 부탁해＞ - 일시: 월·수요일 오전 10~11시 - 토크: 송영훈 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가 - 진행·연출: 강경석 김선우 - 동아일보 유튜브 : www.youtube.com/@donga-ilbo
국민의힘 내부에서 부산 북갑 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보와의 공동 유세를 기대하는 움직임이 있다는 주장이 제기됐다.
김준일 시사평론가는 25일 동아일보 유튜브 채널 ‘정치를 부탁해’에서 “지역에서 광역단체장, 기초단체장 등에 출마한 분들이 한 후보가 유세를 같이 해줬으면 좋겠다는 이야기가 나오고 있다”고 말했다. 김 평론가는 “국민의힘 인사들이 ‘우리가 박민식을 설득해볼 테니 한 번 같이 유세를 해달라’는 취지의 이야기를 한 것으로 들었다”며 “보수 진영이 분열된 상황에서 한 후보가 뜨면서 ‘동남풍’을 기대하는 분위기가 생긴 것 같다”고 설명했다.
그는 박형준 국민의힘 부산시장 후보 측 실무진이 한 후보 측에 함께 지하철 유세를 하자는 취지의 제안을 한 것으로 안다며 “최근 지지율 정체와 여론 악화 분위기 속에서 도움을 기대하는 흐름이 읽힌다”고 주장했다.
김 평론가는 또 박민식 후보 전략과 관련해 “진짜 박민식이 한동훈을 막았으면 좋겠다고 생각을 하면 한동훈을 공격할 게 아니라 하정우를 공격해야 한다”며 “전략이 잘못됐다”고 지적했다. 그러면서 “보수 대표 주자로서 민주당을 막는 사람이라는 이미지를 가져야 하는데 계속 한동훈만 공격하면 오히려 쏠림 현상이 가속화될 수 있다”며 “박 후보가 감정이 앞서 냉철한 판단이 안 된다”고 했다.
대구 달성군 국회의원 보궐선거에 도전하는 이진숙 국민의힘 후보가 박형룡 더불어민주당 후보와 오차범위 내 접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 나온 것에 대해서는 “박 후보가 경북대 총학생회장 출신이고, 지역에서 오랫동안 활동해 인지도가 높은 분”이라며 “달성군에는 중소기업 공단 같은 게 있어서 상대적으로 대구 다른 지역보다 평균 연령이 낮다. 강경 보수 쪽이 덜 먹힌다”고 판세를 분석했다.
이어 “또 하나는 이진숙 후보 쪽이 지금 분열이 됐다. 이미 조직들은 있는데 이 후보가 자기 사람들 데려와서 선거대책위원회 본부를 꾸리니까 말을 안 듣는다”며 “폭행 사건까지 발생했다. 원래 있었던 사람들 하고 이 후보가 데려온 사람하고 갈등이 있어서 지금 지역 조직이 안 움직인다”고 덧붙였다.
송영훈 전 국민의힘 대변인은 평택을에 출마한 김용남 민주당 후보의 차명 대부업 운영 의혹에 대해 “등기부등본을 확인해 보니 해당 회사 본점 주소지가 김 후보가 대표 변호사로 있는 법무법인 주소와 동일했다”며 “서울 사무소 주소 역시 과거 법무법인 주소와 겹친다는 추가 보도도 나왔다”고 지적했다.
김 후보 측이 “회사를 폐업·청산 준비 중”이라고 해명한 데 대해서는 “지난해 9월 자본금을 기존 3억 원에서 5억 원으로 늘린 사실이 있다”며 “폐업을 앞둔 회사라면 굳이 유상증자를 할 이유가 있었겠느냐”고 반문했다. 송 전 대변인은 개정 대부업법 시행으로 대부업체 최소 자본금 기준이 3억 원에서 5억 원으로 상향됐지만 기존 업체에는 2년 유예기간이 주어졌다고 설명하며 “굳이 자본금을 즉시 늘렸다는 것은 계속 영업 의사가 있었다는 의미로 해석될 수 있다”고 주장했다.
또 해당 업체가 2022년 금융감독원으로부터 3개월 영업정지 처분을 받은 사실도 언급했다. 그는 “대부업체는 자기자본의 10배 이상 총자산을 보유할 수 없는데 이를 위반해 제재를 받은 것으로 안다”며 “불법이나 탈법이 없었다는 주장과 배치되는 부분”이라고 말했다.
김 평론가는 “최근 관련 의혹이 연이어 공개되는 배경에는 내부 제보가 있었던 것으로 보인다”며 “가족 또는 가까운 관계자 쪽에서 자료가 나온 것으로 안다”고 했다.
업체명인 ‘만사무사대부’의 의미에 대해 송 전 대변인은 ‘만사 무사’는 단순히 ‘만사가 무사하길 바란다’는 뜻이 아니라, 인류 역사상 가장 부유한 인물로 꼽히는 14세기 말리 제국 황제 ‘만사 무사(Mansa Musa)’를 의미하는 것으로 보인다고 주장했다. 그러면서 “그 사람의 이름을 따와서 지은 게 맞다면 이 이름 이 작명이 보여주는 게 얼마나 탐욕의 결정체인가”라며 “이건 정말 평택을 유권자들의 감정선을 정말 크게 건드리는 것”이라고 덧붙였다.
5월 25일 〈광화문 비대위〉 전문
▷ 강경석: 오늘도 어김없이 배지는 없지만 할 말은 많은 세 분이 뭉쳤습니다. 광화문 비대위원 두 분 나와 계십니다. 평론계 1타 정보통 김준일 시사평론가 나오셨고요.
▶ 김준일: 네, 안녕하세요. 김준일입니다.
▷ 강경석: 오늘은 특별히 저희가 모신 신입 비대위원 보수계의 송곳 평론가로 통하고 계시는 송영훈 국민의힘 전 대변인 나오셨습니다.
▶ 송영훈: 네, 안녕하세요. 송영훈입니다. 반갑습니다.
▷ 강경석: 두 분은 같이 방송해본 적은 있으신가요? 여러 번 있으신가요?
▶ 김준일: 여러 번 있고 여기서도 해봤어요. 동아일보에서.
▷ 강경석: 지난번에도 한번 하셨다고. 오늘 우리 송 변호사님 나오셨다고 댓글창에 난리가 났습니다. 보수의 브레인 똑똑한 송변 파이팅. 지금 이 정도로 터지는 적이 별로 없었는데 인기가 많으시네요.
▶ 송영훈: 재미있게 하겠습니다. 오늘.
▷ 강경석: 자주 모셔야 될 것 같아. 오늘 두 분 활약 기대하겠습니다. 저희가 준비한 첫 번째 의제 바로 열어보겠습니다. 부산 북갑, 뜨겁죠. 전국을 아주 뜨겁게 달구고 있습니다. 22일, 맨 오른쪽에 있는 신동욱 최고위원이 박민식 국민의힘 후보 유세를 하다가 갑자기 만났던 민주당 하정우 후보에게 하정우 파이팅 이랬는데. 이걸 가지고 한동훈 후보를 혹시 밀어줄까 봐 이렇게 일부러 오히려 차라리 하정우 후보를 밀어주는 거냐 뭐 이런 건데. 저거 요즘도 지금 계속 논란이 되고 있나요? 저거 아직까지 좀 논란이 되고 있나 보죠?
▶ 김준일: 아니 뭐 주말 사이에 논란이 됐고 더 논란이 될지는 모르겠는데 그냥 제가 보기에는 해프닝이죠. 근데 이제 워낙 선거전이 치열하니까. 그러니까 쉽게 얘기하면 신동욱 의원이 예 하정우 화이팅 하면은 하정우 표가 올라갑니까? 보수표가 그러면 막 갑자기 신동욱 좋아하는 사람들이 갑자기 막 쫙 가 가지고 하정우가 당선됩니까? 그냥 다니다 보면 약간 농담 따먹기도 하고 이런 경우도 있어요. 그래서 이제 친한계 쪽에서는 예민하게 받아들이시는 분들도 있는데 글쎄요. 저거를 가지고 뭐 굳이 하정우를 당선시키기 위해서 했다라고 보는 건 저는 좀 과하다 뭐 그 생각은 해요. 근데 적절하지 않았다. 그래서 우정식당 화이팅 얘기했다고 주장하는데 들어봤더니 아무리 봐도 하정우예요. 그래서 모르겠어요. 근데 이제 진짜 막 엄청 싸우더라도 예를 들면 김용남하고 유의동하고 선거 유세에서 평택에서 마주친 적 있어요. 그래서 야 왜 인사 안 해 이러고 뭐 이런 식으로도 막 서로 농담 따먹기도 하고 그러거든요. 야 잘해 열심히 해봐. 그래서 그 정도의 의미인데 워낙 이제 당 대표, 한동훈 전 대표 쫓아내는 그 과정과 이런 것들이 당권파의 서사가 있으니까 좀 더 민감하게 받아들이는 거 아닌가 그 생각을 해요.
▷ 강경석: 우리 송 위원께서는 대표적인 또 물론 본인은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 자천타천 다 친한계 인사로 또 분류를 하다 보니 저런 걸 보시면 생각이 좀 다르실 것 같아요. 저 신동욱 최고위원 같은 저런 멘트들.
▶ 송영훈: 어떻게 생각해 보면 간단하냐면, 제가 방송이나 유튜브에 나와서 정원오 파이팅 또는 우리 전재수 후보 선전했으면 좋겠다 이렇게 말했으면 어떻게 됐을까요? 아마 제가 지금쯤 윤리위원회에 소명서 들고 가야 될 상황이었을 거예요. 그러니까 모든 정치 행위는 시점·상황·맥락 속에서 평가되어지는 겁니다. 그러니까 우리가 예를 들면 선거에서 후보들끼리 만났을 때 덕담하고 악수하고 등 한 번 두드려주고 할 수 있어요. 그런데 그동안에 국민의힘 지도부는 한동훈 전 대표로 제명을 했고 배현진 의원, 고동진 의원, 박정훈 의원 치킨 먹으러 내려가니까 그 치킨 한 번 먹은 것 가지고 김민수 최고위원이 저 사람들을 징계해야 된다 해당행위라고 입에 거품을 물고. 박민식 후보는 삭발하면서 뭐라고 합니까? 삭발의 명분이 민주당이나 이재명 정부를 향한 게 아니고 한동훈 후보를 향한 거예요. 한동훈의 배신의 정치를 끝장내겠다. 이게 삭발의 명분이 될 수 있습니까? 그런 것들이 누적된 상황에서 신동욱 최고위원의 저 발언이 나왔기 때문에 은연중에 우리 하정 후보 선전했으면 좋겠다는 발언으로 속내를 투명하게 드러낸 것이 아니냐. 그렇게 많이들 보는 거예요.
▷ 강경석: 본심을 들킨거네요.
▶ 송영훈: 네, 그렇죠. 그래서 우리 김준일 평론가 말씀하신 것처럼 신동욱 최고위원이 저 발언을 한다고 해서 하정우 후보의 표가 오르지 않아요. 다만 저렇게 됐을 때 박민식 후보의 표가 더 줄어들 수는 있어요. 왜냐하면 저 상황 속에서 박민식 후보는 자기 당의 신동욱 최고위원에 의해서 노골적으로 3등 후보로 평가를 받은 거나 다름이 없습니다. 자기 후보가 치열하게 당선 가능성을 놓고 경합하고 있으면 저렇게까지 하지 않거든요. 그런 부분들을 보면서 아마 아 저렇게까지 하는데 그러면 우리는 될 사람을 밀어줘야겠다는 생각을 하시는 분들이 지금 부산 북갑에 있을 것 같습니다.
▷ 강경석: 우리 송영훈 위원이 잠깐 언급을 하셨는데 저희가 그 치킨 먹는 사진을 한번 준비해 봤습니다. 이게 무슨 사진이냐면 한동훈 후보를 만나러 배현진 의원, 저 왼쪽에 앞치마를 참 우아하게 했네. 그리고 지금 저 뒷모습이 고동진의원인데 이 두 분이 내려가 가지고 부산 북구 덕천 젊음의 거리에서 치킨 먹는 사진을 페이스북에 이제 올려서 저 사진을 가지고 김민수 최고위원이 왈가왈부한 건데. 김준일 위원이 보셨을 때, 저런 사진을 가지고 긁고 있는 게 이거 선거운동에 도움이 되는 거예요. 왜 굳이 저런 걸 가지고 이렇게 꼬투리를 잡고 그럴까요? 그만큼 아직 승산이 없다고 벌써 판단을 한 건가요?
▶ 김준일: 저거 가지고 문제 제기를 한 게 이미 지난주 초인가? 지지난 주? 꽤 됐어요. 그러니까 한 일주일이 넘었어요. 그래서 흐름은 이미 좀 넘어간 것 같아요. 제가 말하는 거는 저거 가지고도 문제 제기할 시점은 끝났고 저는 개인적으로 저거 비판했어요. 치킨도 먹을 수 있지. 어떻게 뭘 징계할 건데 치킨 먹었다고 징계할 거야 이거를? 공식적으로 이렇게 선거 운동을 한 것도 아니고. 이게 암묵지의 영역에서 이렇게 하는 거잖아요. 그래서 그런 거 가지고 뭐라고 할 수 없다. 징계 남발해가지고 그동안 굉장히 많은 의원들 윤리위에 보내서 그랬다가 다 법원에서 가처분 신청 받아들여졌잖아요. 그래서 그거 하는 것 자체가 이제 자행이다고 비판을 했는데 어쨌든. 그러니까 이 상황이 그냥 굉장히 치열하구나 그걸 우리가 알 수가 있는 거죠.
▷ 강경석: 지금 댓글창에서도 붕붕천님 이런 분들은 뭐 같이 밥도 못 먹냐 이러면서 치킨 먹는 거 가지고 참 별로다 이렇게 하는데. 문제는 어쨌든 지금 국민의힘이 사실 하정우 후보를 향한 공격 수위가 굉장히 낮다.
▶ 송영훈: 낮은 정도가 아니라 거의 안 하는 수준이죠.
▷ 강경석: 거의 안 하고 있나요? 아니 근데 그럴 거면 뭐 하러 만들었나요? 그런 조직을?
▶ 송영훈: 그러니까 박민식 후보가 삭발을 할 때, 제가 참 공감하기 어려웠던 것이 물론 선거에 나온 후보도 상황에 따라서는 삭발을 할 수는 있습니다. 그런데 제1 야당 소속 후보잖아요. 그러면은 항상 삭발이 됐든 단식이 됐든 강경한 행보를 할 때 그것의 명분과 동력은 앞서도 말씀드렸지만 여당·정부를 향한 것이어야 돼요. 그런데 그러면 나는 이재명 대통령 공소 취소를 결사반대한다 라든가 혹은 AI국가대표를 선정하는 과정에서 AI수석이 이해 충돌을 했는지 따져봐야 된다 이거 특검하자 라면서 삭발하는 것도 아니고
▷ 강경석: 이거 왜 삭발한 거예요? 대체.
▶ 송영훈: 소문을 끝장내겠다면서 삭발을 하니까. 그런 부분들이 굉장히 공감을 받기가 어려운 겁니다. 그런데 박민식 후보가 삭발의 변을 뭐라고 밝혔냐면 한동훈의 배신의 정치를 끝장내겠다고 했는데. 그 배신자 프레임이 지금 부산 북갑에서 더 이상 별로 유효하지가 않아요. 저희가 아마 뒤에서 여론조사도 살펴보겠지만, 보수층의 민심의 저류는 어떤 게 있냐면 이른바 배신자 프레임이라고 하는 것은 12·3 비상계엄 이후에 탄핵의 과정에서 나온 거잖아요. 그런데 그때 이후로 벌써 1년 6개월이 다 되어 갑니다. 이게 좋은 말도 삼세번이고 꽃노래도 1절만 하라고 배신자 이야기할 때마다 계엄과 탄핵의 기억이 소환되는데 지금 보수층의 저류의 민심은 그런 이야기를 더 이상 듣고 싶지 않아 해요. 정청래 대표가 기승전 내란하는 것도 듣기 싫어 죽겠는데 배신자 이야기할수록 자꾸 그런 게 소환되니까 별로 그런 것에 지금은 반응하는 시기가 지났습니다. 그러니까 박민식 후보가 전략적으로도 상당히 저는 오류를 범하고 있다고 봐요.
▷ 강경석: 그런데 또 최근에 친한계이시죠? 신지호 전 의원이 지난주에 저희 동아일보 유튜브 법정모독 매주 화요일·목요일입니다. 법정모독에 나와 가지고 이렇게 얘기했어요. 최근 국민의힘 당권파 인사가 한동훈 후보가 북갑을 제외한 부산 지역에서 국민의힘 후보 지지를 호소하면 박민식 후보 사퇴를 설득하겠다는 제안을 했다 이렇게 주장을 한 건데. 김 위원이 보셨을 때 이게 진짜 신빙성이 있는 얘기예요? 저는 좀 소설 같아 보이는데.
▶ 김준일: 아니 신빙성이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이게 어느 정도의 무게감이 있는 거냐 그리고 당 지도부하고의 얘기가 된 거냐. 뭐 조광한 최고위원도 비슷한 얘기 방송에서 했거든요. 사퇴하면 복당시켜주겠다 이런 얘기했잖아요. 그러니까 지금 지역에 저도 이제 다 전해 듣는 거니까. 근데 이제 온 사방에 제가 빨대가 꽂혀 있으니까. 이래저래 듣는 얘기를 보면 한동훈 후보가 좀 유세 같이 해줬으면 좋겠다. 지역에 출마하시는 분들 되게 많잖아요. 광역단체장뿐만이 아니라 기초단체장 등등 해가지고. 그래서 우리가 박민식을 설득해서 사퇴를 시켜 볼 테니까 한번 우리 같이 유세 좀 해달라. 이런 류의 얘기들이 오간 걸로 알고 있어요. 그게 뭐 어디 보도도 났던데 내가 지금 정확하게 모르겠는데 그게 있고. 또 하나가 지금 박형준 부산시장 후보가 지금 약간 난리가 났어요. 그 감동란하고 한 번 한 이후에 이제 별로 반응도 안 좋고 또 지지율도 지금 이제 정체 상황이에요. 계속 추격 맹추격하다가. 그래서 박 시장이 직접 한 건 아니고 캠프에서 한동훈 쪽의 이제 실무진이라고 해야 되죠. 그 제안을 했어요.
▷ 강경석: 좀 와서 좀 도와 달라.
▶ 김준일: 도와달라는 게 아니라 한동훈하고 박형준이랑 같이 지하철 한번 둘이 같이 한번 타자. 같이 한번 돌자. 이거를 이제 제안을 해가지고 한동훈 쪽에서는 아니 하려면 제대로 하든지. 그러니까 시장은 알고 있는 거냐 이거를 박 시장은. 이런 얘기가 오갔다 정도. 그래서 급해졌다. 지금 그러니까 소위 말하는 한동훈 후보가 막 뜨면서 동남풍을 기대해 보려는. 지금 보수는 어쨌든 분열돼 있잖아요. 그런 상황 때문에 조금 여기저기 입질이 들어오고 있다 뭐 이 정도 보시면 될 것 같아요.
▷ 강경석: 오늘 휴일 아침인데 벌써 아침부터 시청자가 2,600분을 넘고. 다음은 지금 1.5만 명. 도합 2만 명이 보고 계신데,
▶ 김준일: 하나만 더 말씀드리면 저는 송영훈 변호사님 말씀하신 거에 되게 일리가 있다고 보는 게. 지금 박민식의 살 길은요 그리고 진짜 박민식이 한동훈을 막았으면 좋겠다고 생각을 하면 한동훈을 공격할 게 아니라 하정우를 공격해야 돼요. 이게 제가 지난 토요일에 있었던 TV조선 강적들에 나가서도 이 얘기를 했고. 그때 같이 있었던 송언석 원내대표도 제 얘기에 공감을 했어요. 그러니까 이거 전략이 잘못됐다 지금은. 왜냐하면 보수의 대표 주자로서 내가 민주당에 이거를 막는 사람이다는 이미지를 가지고 지금 선거 운동을 얼마 안 남았더라도. 그래야지 급격하게 무너지지가 않아요. 자기 표가. 근데 계속 한동훈을 공격하면은 이거는 쏠림 현상이 더 가속화될 수가 있어요. 감정이 앞서 가지고 냉철한 판단이 안 된다. 내가 보기에는 박민식이.
▶ 송영훈: 저는 그 부분에 매우 동감합니다.
▷ 강경석: 아 그러신가요? 어떤 측면에서.
▶ 송영훈: 이게 정치는 자기의 감정과 반대로 행동하면 성공하는 것 같아요.
▷ 강경석: 자기의 감정이랑 반대로요.
▶ 송영훈: 예, 그러니까 의식적으로 뭔가 좌우명처럼 삼아야 되는 것 같아요. 감정과 반대로 행동하면 성공한다.
▷ 강경석: 화가 나면 화 안 난 척하고
▶ 송영훈: 그렇죠. 그러니까 박민식 후보도 더더군다나 이건 본인의 감정도 아닐 거잖아요. 어떻게 보면 장동혁 지도부의 대리인 역할로 장동혁 대표의 감정을 가지고 대신 싸워주는 그런 비슷한 역할을 하고 있는데. 정치에 그런 말이 있잖아요. 대통령이 되고 싶으면 대통령이 된 것처럼 행동하라 라는 말이 있어요. 그러면은 지금 현재 여론조사상 박민식 후보가 3등인데 일단 2등으로 올라서고 싶으면 이미 2등인 것처럼 행동해야 돼요.
▷ 강경석: 그래서 1등이랑 싸우는.
▶ 송영훈: 그렇죠. 그러니까 하정우 후보에 대한 공격 포인트가 있는데 본인이 계속 침묵하고 있으면 야권 성향 유권자들은 야권의 대표 주자로 안 봐주는 겁니다. 이미 지금 선거가 9일밖에 안 남았기 때문에 저는 이 부분에 대한 주도권이 이미 넘어간 것 같아요.
▷ 강경석: 오늘 송 변호사님 팬들이 너무 많은데요. 지금 송 변호사님 보러 오셨다는 분들이 댓글창에 쇄도를 하고 있어요.
▶ 김준일: 정광재 잘러.
▷ 강경석: 아유 우리 정광재 위원님. 긴장 좀 하셔야겠어. 자 우리 일단 말씀하신 대로 민심이 실제로 어떻게 반응하는지 저희가 최근 나온 여론조사 한번 준비해 봤습니다. 세계일보 의뢰로 한국갤럽 21일~22일, 부산 북갑. 만 18세 이상 유권자 502명 대상으로 조사했는데 하정우 후보·한동훈 후보 오차 범위 내에서 초박빙입니다. 그런데 가운데 껴 있는 박민식 후보는 지금 19~20%대를 넘지 못하고 있어요. 결국엔 2강 구도로 좁혀지고 말았는데. 김 위원님 보셨을 때 이 구도가 계속 이어질 거라고 보세요? 박민식 후보가 치고 올라올 가능성은 없나요?
▶ 김준일: 정치가 워낙에 이제 생물이고 많은 변수가 있으니까 무슨 일이 있을지 모르죠. 근데 저는 바람이나 제가 희망이나 이런 걸 하는 게 아니라 지금까지 흐름과 데이터로 분석을 하는 사람이잖아요. 저한테 지금 돈 걸라면 한동훈한테 걸겠습니다. 왜냐하면 한동훈은 계속 상승세예요. 제가 저 지역을 보면서 한번 설명을 드렸을 텐데, 구도가 되게 중요하다. 이게 1강 2중이냐 2강 1중이냐 2강 1약이냐 뭐 이런 얘기 제가 한 적이 있잖아요. 지금 한동훈 36%, 하정우 35%, 박민식 19%가 돼요. 제가 한 후보가 3등 후보가 10%대가 나오느냐 20%대가 나오느냐가 되게 중요하다고 말씀드렸어요. 왜냐하면 민주당 지지하는 고정표가 여기에 나오기 때문에 작년에 있었던 대선에서도 이제 이재명 후보가 41% 북갑에서 받았고 그렇기 때문에. 일단 박민식이 10%대가 나오면 가속화될 수 있다 쏠림 현상이. 근데 이미 공신력 있는 갤럽에서 지금 나와버렸잖아요.
▷ 강경석: 그렇죠, 다른 곳도 아닌 갤럽에서.
▶ 김준일: 갤럽에서. 이거는 무슨 얘기냐면 이 쏠림이 지금 보수 진영 내에서 확연하게 보이고 있다. 되는 후보를 밀어줘야 된다는 게 확연하게 보이고 있다는 거고. 하정우가 계속 37%에서 39%가 나오다가 채널A 조사에서 거기 32.6%인가 한번 나오고. 중앙일보도 35%가 나왔어요.
▷ 강경석: 치고 올라가질 못하더라고요.
▶ 김준일: 치고 올라가는 게 문제가 아니라 유지를 못하고 빠지는 거예요. 37%에서 39%가 나오던 게, 35%가. 지금 이제 중앙일보 것도 그렇고 이번에 세계일보 한국갤럽도 35% 나왔잖아요. 이거는 구조적으로 빠지고 있다. 그러면은 여기에 10%가 지금 무응답이거든요 대략. 이거를 분리대로 하면은 한동훈이 38%. 예를 들면 하정우가 36% 그리고 여기가 24%. 뭐 이 정도 나오는 거, 24%에서 25% 나오는 거예요 그러면은.
▷ 강경석: 4:4:2가 아니라 3:3
▶ 김준일: 39대 36대 24. 이 정도 나온다고 보면 돼요. 이거를 실제 투표로 지금 까보면. 이게 언제 나왔냐면 2020년에 홍준표가 이렇게 받았어요.
▷ 강경석: 아 그때 3자구도로.
▶ 김준일: 홍준표가 무소속으로 나와 가지고 수성을에서 3자 구도로. 이때 39%로 당선이 되고 이인선이 36% 그리고 민주당 후보가 24%. 그래서 2강 1중이 딱 지금 이 구도가 홍준표 당선됐을 때 시나리오로 지금 가고 있다.
▷ 강경석: 그래서 김 위원께서는 한동훈 후보에게 한 표를 거셨고. 송 변호사님도 누구의 승리를 점치고 계신가요? 객관적으로.
▶ 송영훈: 그런데 선거는 뚜껑 열어봐야 알죠. 그리고 골프와 선거는 고개를 들면 진다고 하지 않습니까?
▷ 강경석: 그렇죠.
▶ 송영훈: 이런 여론조사가 나왔다고 해서 한동훈 후보 캠프가 환호작약하거나 혹은 한동훈 후보가 조금이라도 오만한 태도를 보인다면 이거 금방 뒤집힙니다.
▷ 강경석: 역시 민심은 무섭다.
▶ 송영훈: 다행히 한동훈 후보도 어제 이런 여론조사 결과를 페이스북에 공유하면서 더 겸손하게 최선을 다하겠다고 하더라고요. 그러니까 제가 봤을 때는 아마 마지막까지 긴장을 늦추지 않고 선거 운동을 평상심을 갖고 할 것 같습니다. 다만 지금 추세를 보면 한동훈 후보가 오차 범위 내에서 1위로 나온 여론조사는 이 조사가 벌써 세 번째입니다. 채널A, 비전코리아 그리고 세계일보 한국갤럽까지 세 번째고. 그다음에 박민식 후보가 20%를 밑도는 조사도 지금 세 번째입니다.
▷ 강경석: 의미 있는 조사들이 지금 나오고 있다.
▶ 송영훈: 부산 KBS 한국리서치 그다음에 비전코리아 그다음에 이 조사입니다. 그렇기 때문에 추세적으로는 지금 한동훈 후보가 올라가고 있는 것은 맞고. 박민식 후보가 지금 20%라고 하는 지지선이 무너지고 있는 상황인 건 맞아 보여요. 그러나 지금 당선 경쟁을 하고 있는 것은 한동훈 후보와 하정우 후보, 하정우 후보와 한동훈 후보기 때문에 이 부분은 지금 한국갤럽 조사에서도 1% 차이면 이른바 눈 터지는 계가 바둑입니다.
▷ 강경석: 아 눈 터지는 반집 승부다.
▶ 송영훈: 예. 그래서 여기는 저는 이 선거가 시작할 때부터 공개적으로 그렇게 예상을 해 왔는데 2% 이내 차이.
▷ 강경석: 2% 포인트 이내.
▶ 송영훈: 최종 결과가 그렇게 나올 거예요. 그리고 아마 표수로 해도 2천 표 차이가 안 넘어갈 거다. 저는 그렇게 전망합니다.
▷ 강경석: 지금 시청자가 4천 명을 넘어서셨어요. 그리고 기쁜 소식이 하나 들어왔는데 무려 호주에서 슈퍼챗이 들어왔습니다. min846 님, 호주 달러로 거의 한 10만 원 가까이 되는 거금을 저희에게 보내주셨는데.
▶ 김준일: 글로벌하네요. 우리 동아일보 유튜브가.
▶ 송영훈: 세계로 뻗어나가는 동아일보.
▷ 강경석: 일단 방금 저희가 언급한 3자 대결에 의해서 저희가 또 하나 자료를 준비해 봤는데 이번에는 가상 양자대결입니다. 하정우 후보와 박민식 후보가 붙었을 때는 저렇게 오차 범위 밖에서 쭉 벌어지지만, 하정우 후보와 한동훈 후보가 양자대결을 하면 오차 범위 내에서 지금 접전을 벌이는 걸로 나왔어요. 결국엔 두 명 중에 누구로 가야 될 것이냐 이거는 어떻게 보면 유권자들의 민심이 이제 한쪽으로 쏠리고 있다는 것 같은데 김 위원님이 보셨을 때는 사전투표가 곧 시작되잖아요. 28일부터. 그 전까지 극적으로 박민식 후보와 한동훈 후보가 서로 물밑에서 협상을 할 가능성이 있어보이나요?
▶ 김준일: 두 사람은 제가 맨날 얘기해. 안 된다고. 근데 지금 단일화를 안 해도 이길 수 있는 오차 범위 내 접점이지만 수치상으로 더 나온 게 한동훈이 나왔는데. 굳이 단일화를 지금 할 필요가 있을까요? 그냥 정확하게 주변에서 압력을 넣는 거잖아요. 그러니까 한동훈은 단일화 얘기 그전에도 많이 하지 않았지만 할 이유가 없죠. 지금 단일화 얘기를 하는 사람들은 부산시 지역에 있는 국회의원들