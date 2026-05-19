광주 찾은 李 “5·18정신 헌법 전문에 수록 최선”

이재명 대통령이 18일 취임 후 처음 열린 5·18민주화운동 기념식에 참석해 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 6·3 지방선거 동시 개헌이 국민의힘의 반대로 무산된 가운데 개헌안 재추진 의사를 표명한 것이다.
이 대통령은 이날 오전 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석해 “5월 정신이 우리 사회에 더 단단하게 뿌리내릴 수 있도록 5·18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당하게 새겨야 할 것”이라고 했다. 그러면서 “정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 지속적인 약속이었던 것만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 당부했다.
더불어민주당 정청래 대표는 이날 “5·18 광주 민주화운동 정신을 헌법 전문에 담자는 건 민주주의를 지켜낸 국민 대다수의 염원인 만큼 끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 했다. 기념식에 참석한 국민의힘 장동혁 대표는 “제대로 된 개헌을 하겠다”고 했다.
이 대통령은 5·18민주화운동에 대해 “1980년 5월 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년 12월 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 강조했다.
李 “5월 영령들이 12월 3일 밤 산자들 구해” 내란청산 강조
5·18기념식 참석… 민주묘지 참배 무안 사고 현장선 “수습조치 부실” 與 “윤어게인 내란공천 역사가 심판” 국힘 “5·18을 권력확장 도구로 써”
“12·3 내란은 아직 끝나지 않은 5월의 질문이었다.”
이재명 대통령이 18일 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 “저절로 지켜지는 민주주의는 없다. 민주주의를 완성하는 힘은 오직 주권자의 간절한 열망과 실천으로부터 나온다는 것을 뼈저리게 확인했다”고 했다. 5·18 민주화운동을 12·3 비상계엄을 극복한 힘의 원천으로 강조한 것. 더불어민주당은 “완전한 내란 청산”을 강조한 가운데, 국민의힘에서는 “이 대통령과 민주당이 5·18 정신을 무너뜨렸다”고 주장했다.
● 李 “5월의 영령들이 12·3 밤 산자들 구해”
이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 5·18 기념식에서 “칠흑 같은 어둠에도 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 꺾이지 않았고 5월의 정신은 더 멀리 번져 갔다”며 “그렇게 다시 태어난 5월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤 오늘의 산 자를 구했다”고 강조했다. 이 대통령은 이날 기념사를 통해 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 언급한 가운데, 청와대는 더불어민주당 차기 전당대회 이후 본격적으로 당청 간 개헌 논의에 착수할 것으로 보인다.
이 대통령은 “정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 될 것이고, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”며 가족 신청 없이도 정부가 직접 조사해 유공자 등록을 해주는 ‘5·18 민주유공자 직권등록 제도’를 마련하겠다고 했다. 이어 “불법 국가폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지였던 전남도청을 K민주주의 성지로 만들 것”이라고 했다.
이 대통령은 기념식 참석에 앞서 5·18 공법단체장, 유족 대표 등과 함께 광주 북구에 있는 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다. 이 대통령 부부는 광주 금남로에서 총상으로 숨진 자개공장 소년공 박인배 열사와 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 ‘동호’의 실존 인물로 알려진 문재학 열사의 친구 양창근 열사, 전남대 정문을 지나던 중 계엄군의 총격으로 숨진 김명숙 열사 묘를 각각 참배하며 눈물을 훔쳤다.
● 5·18 두고 與 “내란 청산” 野 “권력 확장 도구”
민주당 정청래 대표는 5·18 기념식에서 국민의힘을 겨냥한 ‘내란 청산’을 강조했다. 정 대표는 “아직도 내란을 옹호하고 윤 어게인을 외치는 내란당의 내란 공천을 보면서 광주 민주영령들께 이들을 반드시 심판해 달라고 빌고 왔다”며 “하늘의 뜻이 있다면 내란당의 내란 공천을 역사의 이름으로 준엄하게 심판할 것”이라고 했다.
정 대표는 5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 개헌안이 국민의힘 불참으로 무산된 데 대한 책임론을 부각하며 조속한 재추진 의사를 밝혔다. 정 대표는 “여기서 멈추지 않을 것이다. 5·18 정신이 헌법 전문에 수록되고 다시는 전두환, 윤석열 같은 비상계엄을 꿈꾸는 자들의 생각조차 없앨 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
기념식에 참석한 국민의힘 장동혁 대표는 일부 참석자들에게서 “내란 집단”이라는 거센 질타를 받았다. 특히 문 열사의 모친으로부터는 “여기 올 자격이 없다” “국민의힘 없어져야 한다”는 항의를 받기도 했다. 다만 경호원들의 제지로 물리적인 충돌은 발생하지 않았다. 장 대표는 지난해 11월 광주 국립5·18민주묘지를 방문했지만 시민들의 반발로 참배하지 못하고 발걸음을 돌린 바 있다.
장 대표는 페이스북에 “이재명과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세우지만, 저들에게 5·18은 권력 확장의 도구일 뿐”이라며 “입으로는 5·18 정신을 외치지만 정작 5·18 정신을 무너뜨리는 자들이 바로 이재명과 민주당”이라고 주장했다. 행사 이후엔 “5·18 영령들은 외치고 있었다. 대통령이라도 죄를 지으면 재판을 받아야 한다”고 썼다.
한편 이 대통령은 이날 전남 무안국제공항 제주항공 참사 잔해 재조사 현장을 방문했다. 노란색 민방위복을 입은 이 대통령은 현장에서 “사고 조사를 두 번씩이나 하는 게 말이 되느냐”며 “현장 수습 조치가 너무 부실했던 게 문제다, 무심했다”고 지적했다. 이 대통령은 유가족과 만나 책임 규명 촉구 요구엔 “현장 수습을 충실하게 하지 못한 게 도덕적으로 매우 잘못된 일이지만 형사 처벌할 수 있을지는 잘 모르겠다”며 신중하게 답했다.
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