“조국에 무공천 밀약?…정청래 경쟁자 되는데 쉽게 안 내줘”[정치를 부탁해]

조국혁신당 조국 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 출마를 선언했다. 이 지역에서 무공천 또는 김용 전 민주연구원 부원장 공천 여부를 놓고 더불어민주당 내 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 계파 갈등이 나타날 수 있다는 분석이 나왔다.
개혁신당 이기인 사무총장은 15일 동아일보 유튜브 ‘정치를 부탁해’에 출연해 조 대표가 14일 평택을 출마를 선언한 것과 관련해 민주당 정청래 대표와 조 대표의 ‘밀약’이 있었던 것이 아니냐고 평가했다. 민주당과 조국혁신당의 지선 전 합당이 무산된 것에 대해 그는 “합당을 처음 제안했던것도 정 대표인데 합당이 파토 나고 피해를 본 건 조 대표였기 때문”이라며 “정 대표 입장에서는 부채 의식이 분명히 있을 것 같다”고 말했다.
이 사무총장은 “(정 대표가) 평택을 무공천으로 갚으려고 해주는 것 아니냐는 생각을 해보게 된다”며 “그런 의미에서 (조 대표가) 민주당과 약간의 사인을 주고받았던 것은 아닌가라는 생각이 든다”고 했다.
김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자들로부터 금품을 받은 혐의로 1, 2심에서 유죄를 선고받고 현재 대법원 상고심이 진행 중이다. 그는 6·3지방선거와 함께 실시되는 국회의원 재보궐 선거에서 경기도권 출마 의사를 밝혔다. 일각에서는 이재명 대통령의 최측근인 김 전 부원장이 평택을에 민주당 공천을 받아 출마할 가능성이 있다는 전망도 나왔다.
김 전 부원장이 평택을에 민주당 공천을 받게 되면 조 대표의 당선이 어려워지는 것 아니냐는 분석에 류제화 변호사는 “정 대표가 조 대표가 밀약을 맺어 평택을에 무공천을 해주겠다고 약속을 했다 해도 김 전 부원장이 평택을에 출마하겠다고 하면 친명 친청 계파 갈등에 휩싸일 수 있다”고 주장했다.
류 변호사는 조 대표가 만약 평택을에서 당선된 뒤 조국혁신당과 민주당이 합당한다면 장기적으로 정 대표의 당권 경쟁자가 될 수 있다고 봤다. 그는 “정 대표와 조 대표의 지지층이 상당 부분 겹치기 때문에 오히려 강력한 경쟁자를 영입하는 상황이 될 수도 있다”며 민주당이 쉽게 평택을에 무공천을 해주지 않을 것이라고 봤다.
부산 지역 4선인 국민의힘 김도읍 의원이 한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑의 무소속 출마를 감안해 국민의힘이 공천하지 말 것을 제안한 부분에 대해서는 좋은 아이디어라는 분석이 나왔다.
국민의힘 내에서 계파색이 옅은 김 의원이 무공천 의견을 내 한 전 대표에게 힘을 실어준 것 같다는 사회자의 분석에 류 변호사는 “국민의힘과 한 전 대표는 뿌리가 같지 않나”라며 “부산 북갑에서 국민의힘이 무공천을 해서 보수 단일 후보가 돼서 민주당과 양자 구도로 선거가 치러지게 된다면 영남 쪽에서 ‘동남풍’을 불러 일으킬 수 있다. 그게 충청·부울경·대구 다 거쳐 수도권까지 올라오면 지방선거 승리에 이바지할 수 있다”고 주장했다.
이어 “국민의힘이 ‘무공천 해라’ 여기에 절절 맬 건 아니라고 생각한다”면서도 “굉장히 좋은 아이디어고 어떻게 보면 바람을 불러 일으킬 수 있는 좋은 조건을 만들 수 있는 것이 아닌가”라고 말했다.
국민의힘 장동혁 대표가 5박 7일 일정으로 미국을 방문한 가운데 장 대표가 미국에서 이스라엘을 지지해 중동분쟁에 개입하는 모양새를 보이지 말아야 한다는 의견도 나왔다.
류 변호사는 최근 이재명 대통령이 X(엑스·옛 트위터)에 이스라엘을 비판하는 게시물을 올린 것을 언급하며 “중동 분쟁에 우리가 개입하는 그런 위험한 상태가 되지 않았나”라며 “장 대표를 비롯한 국내 인사들이 미국에 가서 이스라엘 편이나 미국 편을 강하게 들면 중동 분쟁에 개입하고 있는 그런 모양새가 될 수 있다”고 말했다.
이어 “그런 경우에는 국익에 심대한 어떤 해악을 끼치게 된다”며 “역풍도 더 심하게 불러올 것”이라고 말했다.
이 사무총장은 2016년 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치 당시 민주당 의원들이 방중단을 꾸려 중국을 방문한 것을 언급하며 “당시 정부의 외교는 따로 하고 야당의 외교는 따로 하느냐라고 새누리당 의원들이 민주당을 비판한 적이 있었다”고 말했다.
이 사무총장은 장 대표가 이스라엘이나 미국 편을 강하게 들어 중동 분쟁에 개입하면 국익을 훼손할 수 있다고 주장하며 “이런 건 좀 삼가고 자제해야 된다”고 말했다.
▷조동주: 오늘 여의도의 시선을 훔친 주인공은 누구일까요? 여의도 씬스틸러 지금부터 시작합니다. 씬스틸러 심사위원 이기인 개혁신당 사무총장 안녕하십니까? 류제화 변호사 안녕하십니까? 두 분 나오셨습니다. 이제 전국을 뒤흔든 오늘의 첫 번째 씬 뭔지 먼저 볼까요? 한동훈 전 국민의힘 대표가 가운데 있고 왼쪽에는 국민의힘 김도읍 의원이 이제 부산 북갑 무공천을 제안한다 이렇게 말을 하고 있고 오른쪽은 국민의힘 조광한 최고위원이 그건 해당 행위다 이렇게 하면서 설전을 벌이고 있는 모습입니다. 한동훈 전 대표가 결국 부산 북갑으로 지역구를 정하고 출마를 공식화했는데 이제 뭐 국민의힘 내부에서는 이제 북갑에 지금 후보를 공천을 해야 되냐 말아야 하냐 뭐 이런 논란이 있는 가운데 이제 국민의힘 강서, 북갑의 바로 옆 지역구죠. 강서에 지역구를 두고 있는 국민의힘 4선 김도읍 의원이 북갑을 무공천해야 한다 이렇게 제안을 한 겁니다. 그러니까 조광한 최고위원이 아 이건 해당 행위다 이렇게 반발하면서 국민의힘에서 이게 갈등의 요소가 되고 있는데 우리 이 총장님 국민의힘에서 김도읍 의원이 이런 제안을 한 것과 그리고 국민의힘 내부의 반응 어떻게 평가하십니까?
▶이기인: 국민의힘에 묻지 말고 한동훈 대표한테 물어야 될 것 같아요. 단일화를 원하냐? 정작 국민의힘은 어쨌든 정당이고 정당 일을 해야 되는 거잖아요. 그리고 과한 징계는 맞지만 제명된 사람이니까 무소속은 맞습니다. 그렇다고 한다면 그 정당에서 후보를 안 내는 건 좀 이상한 일이기 때문에 한동훈 대표가 단일화를 원하냐 안 원하냐 이걸 일단 지금 답을 해야 될 것 같다는 생각이 먼저 들고. 서병수 의원도 그렇고 김도읍 의원도 그렇고 계속 무공천을 이야기하는데 한동훈 대표는 지금 입을 닫고 있잖아요. 그러면 암묵적 동의를 한다고 우리가 봐야 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 한동훈 대표의 어떤 입장에 따라서 국민의힘이 후보를 내느냐 마냐라고 좀 판가름 될 것 같다는 생각이 듭니다.
▷조동주: 사실 이제 서병수 의원은 모르더라도 김도읍 의원 같은 경우는 친한계라고 분류되는 의원은 아니고 제가 아는 바로는 굉장히 합리적이고 국민의힘에서 신망이 높은 의원이고 뭐 그런 상황에서 이제 친한계가 아니라고 분류되는 김도읍 의원이 이런 무공천 의견을 내면서 한동훈 전 대표에게 힘을 실어준 것 같이 보여요. 그런데 우리 이 총장님 말씀대로 한동훈 대표한테 물어봐야 된다고 하는데 뭐 이제 측근이신 우리 류 변호사님께 대신 여쭤본다면
▶류제화: 네 한동훈 대표가 국민의힘 공천을 할 수 있는 입장은 아니니까 이제 그거에 대해서 직접적으로 왈가왈부하기는 어렵고 그런데 국민의힘 입장에서는 한동훈 대표 입장에서는 결국 기본적으로 뿌리가 같지 않습니까? 결국 보수라는 뿌리가 같고 이번 지방선거를 계기로 보수가 재건되고 또 지방선거를 승리로 이끌어야 되는 그런 책임감을 양쪽 다 가지고 있는 상황이기 때문에 그런 상황에서 부산 북갑에서 보수가 단일 후보가 되고 국민의힘이 무공천을 해서 보수가 단일 후보가 되고 그래서 민주당 후보가 누가 될지는 모르겠습니다만 양자 구도로 치러지게 된다면 그러면 그게 영남 쪽에서 불어오는 동남풍을 불러일으킬 수가 있고 그게 이제 충청·부울경·대구 다 거쳐서 충청 수도권까지 올라오면 그게 지방선거 승리에 이바지할 수 있는 거거든요. 그래서 저는 뭐 충분히 거기에 절절 맬 건 아닌데 국힘이 무공천 해라 여기에 절절 맬 건 아니라고 생각해요. 그럴 수 있는 입장도 아니고 하지만 그건 굉장히 좋은 아이디어고 어떻게 보면 바람을 불러일으킬 수 있는 좋은 조건을 만들 수 있는 것 아닌가 하는 생각이 들고요. 그리고 조광한 최고위원이 해당 행위라고 자꾸 얘기를 하시는데 저는 해당과 애당의 기준이 뭔지를 좀 생각해 봐야 될 것 같아요. 그러니까 자기 마음에 안 든다고 다 해당 행위자로 몰아붙이면 안 되잖아요. 결국 국민의힘이 지방선거에서 조금이라도 승리할 확률을 높이고 그리고 전체적으로 보수가 재건되고 여기에 이바지하게 된다면 그 행위는 당연히 애당 행위 아니겠습니까? 해당 행위가 아니라 그런데 조광한 최고위원이 하는 얘기는 그거랑 관계없이 그냥 본인 마음에 안 든다고 해당 행위라고 프레임을 씌우는 것 같아요. 그래서 이런 행위가 오히려 저는 해당 행위다 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
▷조동주: 네 사실 이제 지금 전재수 의원 지역구는 북갑이 부산에서 유일하게 민주당 지역구고 만약에 이번 재보궐 선거에서 국민의힘이 이걸 탈환한다면 나름 또 이제 어려운 상황에서도 상징적인 의미가 있는 곳인데 그래서 이제 김도읍 의원 같은 경우도 이 지역을 무공천 해서 국민의힘 사람인 한동훈 전 대표가 가져오게 해야 된다 이런 취지의 얘기를 하는 것 같아요. 왜냐하면 민주당이 하정우 수석을 내게 되면 이제 민주당 표는 단일한 가운데서 보수표가 이제 국민의힘 후보, 한동훈 전 대표 표로 갈리면 사실상 어려워지는 선거가 되기 때문에 이제 그런 충정에서 말을 한 것 같은데
▶류제화: 그리고 그런 구도도 문제, 그런 것도 있지만 이게 강서구가 김도읍 의원의 지역구 아닙니까? 그게 낙동강을 두고 부산 북구와 강서구가 건너 바로 있어요. 그쪽 민심이 부산 동부 쪽이랑은 좀 다르고 특유의 민심을 잘 파악하고 있는 분이에요. 게다가 김도읍 의원은 장동혁 대표 시절에 정책위 의장까지 하셨던 분이거든요. 굉장히 주요 요직입니다. 최고위원에 들어가는 요직인데요. 그런 어떤 이해관계가 있음에도 불구하고 부산의 민심을 가장 잘 알고 계시기 때문에 무공천 주장을 4선 중진이 용기 있게 얘기를 하신 거거든요. 그래서 그런 부분을 국민의힘에서는 좀 무겁게 받아들여야 되지 않을까 생각합니다.
▶이기인: 저는 제가 왜 한동훈 대표한테 물어봐야 되는지라고 말했냐면 한편으로는 국민의힘의 잘못된 행태에 대해서 지적하고 비판을 해요 한동훈 대표가. 그런데 또 한편으로는 은근슬쩍 김도읍 의원이든 서병수 의원이든 무공천을 요구하거나 바래요. 그게 너무 모순적인 행동이라는 거예요. 그러니까 저는 3자 구도면 한동훈 대표가 당선이 어렵고 그럼 단일화되면 당선이 된다라는 보장이 있습니까? 그건 아니라고 생각을 하거든요. 어쨌든 한동훈 대표가 과한 징계 때문에 당에서 내쫓겼다면 한동훈의 보수의 노선과 그리고 뭐 지금 박민식 후보가 될 것 같은데, 박민식 그리고 기존의 국민의힘의 보수의 노선으로 승부를 보는 게 훨씬 더 명징한 메시지가 되는 것이지 여기서 뭔가 당의 징계에 대해서 그리고 당의 어떤 잘못된 행태에 대해서 지적을 하면서도 뭔가 단일화와 연대를 뒤에서 요구하는 게 저는 조금 모순적인 행동 같다는 생각이 들어요.
▶류제화: 이건 좀 정정을 해 드려야 될 것 같아요.
▶이기인: 요구를 하지 않았죠. 맞습니다. 그건 맞는 말이에요.
▶류제화: 뒤에서 은밀하게 요구하고 바란다. 뭐 이제 앞에서든 뒤에서든 그런 사실은 전혀 없고요. 그거는 한동훈 대표한테 뭐 제가 그걸 직접 물어보지는 않았지만 제가 예상컨대 한동훈 대표는 양자 구도든 3자 구도든 4자 구도든 그건 개의치 않을 것 같아요. 개의치 않고 그건 한다. 그리고 요구할 생각도 없고요. 다만 제가 아까 말씀드린 거는 뭐냐 하면 국민의힘이 공천할지 말지는 판단할 사안인데 공천을 하지 않는다면 그 취지는 뭐냐 하면 결국 보수 통합 아니겠습니까? 그래서 중도로의 외연 확장 이런 걸 위해서 합쳐보자. 오늘 방금 전에 곽규택 의원은 여기 채널A에 나와서 돌직구인가요? 거기에 나와서 한동훈 대표 복당시켜서 가자고 이렇게 얘기를 했더라고요. 그런 취지가 다 비슷한 맥락이거든요. 그러니까 그거는 단순히 무슨 한 후보가 유리하다 불리하다 이 국면을 떠나서 전체 선거판에서 국민의힘에게 뭐가 필요한지 보수가 재건되기 위해서 어떤 구도가 바람직한지에 관한 얘기를 할 뿐이지 한동훈 대표 개인이 그걸 요구한다. 바란다 기대한다. 이거는 좀 너무 나간 얘기인 것 같아요.
▶이기인: 그러니까 한동훈 대표는 바라지는 않는 것 같아요. 바라지 않는 건지 바라는 건지
▷조동주: 겉으로 얘기는 안 한다.
▶이기인: 입 밖으로 꺼내지는 않는데 오늘부터 일제히 방송에 나오는 친한계 패널 분들이 전부 다 무공천해야 된다. 당장 그리고 박정훈 의원도 북갑 무공천 반대가 해당 행위다라고 아주 내걸고 SNS에서 이야기를 하고 있어요. 저는 그게 좀 이상한 모습으로 보여요. 한동훈 대표는 어쨌든 당 바깥에 있는 사람이고 국민의힘의 잘못된 행태에 대해서 바꿔보려고 하는 사람이라면 나의 보수의 노선으로 한번 승부를 보겠다. 나의 보수의 노선을 분명히 북갑 주민들도 민주당, 설령 민주당 유권자, 민주당을 지지하는 유권자라 하더라도 동의해 줄 것이기 때문에 나는 여기서 승부를 보겠다. 차라리 국민의힘에서 후보를 내라 이렇게 얘기를 해야 훨씬 더 의미가 있는 선거가 될 것이지 뭔가 이 주변인들로부터 시작해서 단일화와 연대를 자꾸 부추기는 듯한 모양새를 만들어버리면 그게 나중에 정말 연대 단일화를 해가지고 원내에 들어갔을 때 그게 부채 의식이 될 수도 있단 말이에요. 그러니까 왜 국민의힘에서 빌린 돈으로 보수를 재건하려고 하냐라는 거예요. 빌리지 말고 자수성가 해가지고, 3자 구도로 충분히 가능한 일이라고 저는 보거든요. 어쨌든
▶류제화: 가능하다고 말씀해 주신 거 너무 감사합니다. 근데 이제 이렇게 말씀을 드리고 박정훈 의원 페이스북 메시지 저도 봤고 그리고 저도 방금 전에 무공천 하는 게 더 바람직하다 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 그럼 이거를 한동훈 대표가 요구하느냐 저는 그건 아니고요. 이걸 왜 얘기하냐면 국민의힘한테도 그게 좋기 때문이에요. 왜 김도읍 의원이나 서병수 전 의원 같은 국민의힘의 중진 4선, 5선 주호영 의원도 그 말씀하시던데요. 6선. 중진들이 그 얘기를 하느냐 한동훈 대표 개인을 위해서요? 그분들이 한동훈 대표 개인과 무슨 그렇게 관계가 있다고요? 아니에요. 그분들이 그 얘기를 하는 이유는 국민의힘을 위해서 하는 말이고 저도 국민의힘 당원입니다. 비록 당협위원장은 물러났지만 저도 우리 당을 위해서 이래야 우리 당이 다시 일어설 수 있기 때문에 부산 북갑에서부터 변화의 바람을 동남풍을 불러일으키자는 그런 취지에서 그런 얘기를 하는 것이지 한동훈 대표 개인의 유불리를 위해서 그런 말을 하는 게 결코 아니다.
▶이기인: 아주 짧게 정확하게
▷조동주: 예 말씀하십시오.
▶이기인: 박민식 후보가 뜨면 변화의 바람이 아니고 한동훈 대표가 뜨면 변화의 바람입니까? 저는 박민식 후보 페이스북 친구이기도 하지만 두 달 전부터 정말 열심히 뛰고 있긴 하더라고요. 저희도 어쨌든 개혁신당도 부산 북갑의 후보를 낼 가능성이 되게 높은데 박민식 후보와 한동훈 후보의 어떤 변화에 대한 기조, 인식 등이 저는 크게 다르지 않을 거라고 저는 보거든요. 물론 같은 윤석열 정부 때 장관도 같이 했었었고 박민식 후보가 계엄과 내란에 대해서 어떤 인식을 가지고 있는지 모르겠지만 입 밖으로 표출한 주장은 없었던 것으로 알고 있어요. 박민식 후보도 어쨌든 그 지역 연고를 통해가지고 열심히 뛰고 있는 사람인데 박민식 후보는 그럼 뭐가 되느냐. 이게 지금 아주 딜레마에 빠져 있는 것 같아 가지고 입장 정리를 좀 잘 하셔야 될 것 같습니다.
▶류제화: 이것도 제가 그러면, 이거 오늘 무공천 얘기하다가 방송 마치겠는데
▶이기인: 드루와 드루와
▶류제화: 드루와 드루와, 박민식 후보가 뛰면은 저는 그분이 국민의힘 공천 받기 굉장히 어려울 거라고 생각합니다. 솔직히 열심히 지금 뛰고 계신 건 아는데 어쨌든 말씀을 하셨으니까 박민식 후보가 국민의힘 후보가 되면 뭐 그거는 변화의 바람이 아니고 한동훈 대표가 보수 단일 후보가 되면 변화의 바람이냐, 그렇습니다. 맞아요. 왜냐 방금 말씀하신 그 상황 그대로 돌려드릴게요. 박민식 후보는 계엄 탄핵 국면에서 윤석열 전 대통령 탄핵 반대에 합류를 했고 그리고 관저 앞의 집회에도 막 정말 노숙까지 하면서 풍찬노숙을 해가면서 강하게 윤석열 전 대통령의 입장에 섰던 분입니다. 그런데 지금 그 노선과 지금 윤석열 노선과 싸우겠다고 하고 싸우겠다는 게 보수 혁신 노선인데 그걸 지금 그 이전의 노선을 추종하던 분을 따라가기는 좀 어렵다. 또 하나는 뭐냐 하면 박민식 후보는 원래 부산 북구 북갑에서 두 번 국회의원을 했다가 두 번 연속 떨어졌어요. 그다음에 20년 분당 주민을 외치면서 분당 갑으로 갔단 말이에요 2022년에. 그다음에 2024년에는 강서을로 갔어요. 정말 죄송스러운 말씀이고 저도 페이스북 친구입니다만 박민식 전 장관께서는 조금 보따리장수 같은 이미지가 있어요 지금. 근데 이제 다시 고향으로 돌아와서 해보겠다고 하는데 고향 평판이 너무 안 좋습니다. 왜냐하면 떠날 때 너무 안 좋게 떠났기 때문에, 어느 모로 보나 박민식 후보로 이렇게 바람을 불러일으키기는 어렵다는 말씀을 이기인 총장께 조심스럽게 전해드리겠습니다.
▶이기인: 잘 참고하겠습니다.
▷조동주: 이렇게 두 분이 설전을 벌이시는 동안 이제 꽃돼지 님께서 또 2만 원 후원해 주시면서 류제화 변호사님 조근조근 이야기하시는 거 너무 좋아요. 뭐 이렇게 말씀 주셨고 그다음에 uitrehj 님께 3만 원 류 변호사님 팩트임. 근데 또 반면에 마포 동료 시민 1만 원 후원해 주시면서 이기인 총장님 제가 안심시켜 드릴게요 하면서 또 이렇게 기인단과 제화단이 또 이렇게 슈퍼챗을, 이렇게 다 실체가 있다니까 실체가 있습니다. 고맙습니다. 그런데 이제 어제 또 이준석 대표가 또 이제 개혁신당도 북갑에서 이제 보궐선거 낼 사람이 있다 이런 얘기를 또 했어요.
▶이기인: 네 저희가 부산 시장에 지금 정이한 후보가 뛰고 있고 또 3월 달 초에 뉴시스에서 의뢰해서 나온 여론조사를 보면 물론 뭐 자랑할 만한 수치는 아니지만 그래도 수도권보다 약 2배 이상의 정당 지지율을 부산에서 보이고 있거든요. 그런 점에서 어쨌든 그 부산 북갑도 그렇고 기초 광역과 기초단체장 후보들까지 지금 출마하겠다는 분들이 좀 많아가지고 부산 북갑까지 출마를 지금 저희가 검토하고 있는 부분이 있거든요.
▷조동주: 보궐 선거에 국회의원으로
▶이기인: 확실하게 좀 캐스팅 보트 역할을 하겠다라는 의지는 저희는 강합니다.
▷조동주: 출마를 하나요? 그러면
▶이기인: 네 지금 검토하고 있어요.
▷조동주: 그 말씀하시는 거 보면 되게 유력해 보이는데
▶이기인: 좋은 후보를 저희가 지금 선별하고 있습니다.
▷조동주: 그런데 이렇게 개혁신당까지 뛰어들면 사실상 이제 보수 진영만 해도 3명의 후보가 나오면서 굉장히 어떻게 보면 삼국지 같은 형국이 펼쳐질 텐데 이제 뭐 개혁신당에서 후보를 내는 거 한동훈 대표 입장에서는 악재 아닌가요?
▶류제화: 글쎄요. 저는 한동훈 대표 입장이 아니라 제 입장을 말씀을 드릴게요. 개혁신당에서 후보 내는 거는 저는 전략적으로 필요하지 않나 이렇게 생각해요. 왜냐하면 부산 북갑이 부산 전체 선거판뿐만 아니라 이번 지방선거 전체 선거판에서 가장 핫한 선거구로 부상하고 있거든요. 이런 상황에서 개혁신당 이름이 빠지면 그럼 다른 지역에서 열심히 뛰고 있는 개혁신당 후보들한테도 아쉬운 거거든요. 그래서 저는 무리해서 지금 이기인 총장이라도 나가야 된다 이런 생각을 하고 있고요. 그래서 저는 개혁신당의 무공천을, 국민의힘에 무공천을 요구하거나 기대하거나 한동훈 대표가 그러지도 않고 있지만 저는 개혁신당에도 마찬가지로 무공천을 요구하거나 기대하지 않고 있습니다. 뭐 후보를 낸다면 열심히 뛰시면 되는 거죠.
▷조동주: 근데 사실 이렇게 단일화를 두고 이렇게 서로 다른 말씀들을 하셨는데 현실적으로 국민의힘이 만약에 이 공천을 한다 해도 이제 뭐 좀 붙다가 막판에 사실 단일화를 할 수 있는 가능성도 사실 여전히 남아 있는 거잖아요.
▶이기인: 근데 글쎄요. 박민식 후보가 만약에 된다면 다른 후보는 참 보이지 않는데 박민식 후보가 국민의힘 후보가 된다면 단일화 경선에 나설까요?
▷조동주: 절대 안 할 것 같다.
▶이기인: 절대 안 나서겠죠.
▷조동주: 제가 지더라도 그냥
▶이기인: 어쩌면 리버스 한덕수 후보 시즌 2라고 볼 수도 있겠어요. 왜냐하면 얼마 전에 뉴스토마토에서도 3자 구도·4자 구도 조사가 나왔잖아요. 박민식 후보가 1등·2등을 달리고 있고 한동훈 대표가 어쨌든 후발 주자로 지금 따라오고 있는 모양새이기 때문에 그리고 또 연고가 있는 사람이기도 하고 또 일찍 두 달 전부터 아마 일찍 출마 선언을 하고 뛰고 있는 걸로 알고 있거든요. 그런 사람이 그 단일화 경선에 나선다. 저는 그게 아주 불가능한 가정이라고 생각을 하기 때문에 어찌 됐든 제가 한동훈 대표의 입장이라면 다자 구도·3자 구도를 좀 상수로 두고 뛰어야 되는 게 저는 맞는 것 같고 제가 다시 거듭 말씀드리지만 다시 한 번 한동훈의 보수로 승부를 보겠다라고 하면서 먼저 선언하는 게 오히려 북갑 주민들한테 그리고 민주당을 지지하는 유권자들한테도 소구할 수 있는 메시지다라고 저는 생각을 합니다.
▷조동주: 네 이렇게 또 말씀 주시는 동안 제주노을 님께서 또 기인단으로서 이기인 총장이 험지에서 고생하시네요. 항상 옳은 평론으로 개혁신당 당원인 게 자랑스럽습니다.
▶류제화: 여기 험지예요? 아니에요. 여기 험지 아닙니다.
▷조동주 : 기인단 실체가 있다니까요.
▶류제화: 이걸 걸 자꾸 험지라고 그러면 조국 대표가 떠올라요. 험지가 아닌 데를 자꾸 험지라고 하면 안 돼요.
▶이기인: 여기 오면 제가 악플이 많이 달리는 걸 알고 있기 때문에
▷조동주: 팽팽합니다. 근데 이제 우리 또 이기인 총장 대상포진에 걸리셨는데도 불구하고 저희 방송을 위해서 나와주신 투혼이 있으니까 저희가 이거를 또 이제 질문을 드릴게요. 성남 총각님께서 1만 원을 후원해 주시면서 2024년 3월 7일 한동훈 비대위원장은 무소속으로 당선돼도 절대 복당은 없다고 말씀하셨는데 이게 왜 본인한테는 적용이 안 되나요?
▶류제화: 2024년?
▷조동주: 당 비대위원장 시절에 이제 총선 때 총선 직전에 이제 무소속으로 당선돼도 복당은 절대 없다 이렇게 얘기를 했었는데 왜 이게 본인한테는 이번 선거에는 적용이 안 되냐 이런 취지의 이야기입니다.
▶류제화: 그거는 아 예. 그거는 무소속으로 당선됐다고 일괄 일률적으로 복당이 없다는 그런 게 아니고 그건 사안마다 다른 것 같아요. 왜냐하면 예를 들어서 한동훈 대표는, 글쎄요 모르겠어요. 그 당에서 지금 쫓겨난 상황이잖아요. 본인이 제발로 나간 게 아니라 그냥 제명돼서 쫓겨난 거예요. 그거에 대해서 많은 분들이 이거는 부당한 징계였다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이고 공천 불복해서 나가서 당선돼서 들어온 거랑은 사안 자체가 다르니까 같이 비교하기는 좀 어렵다고 생각합니다.
▷조동주: 알겠습니다. 이렇게 또 이게 우리 성남 총각님께 명쾌한 답이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 이제 한동훈 전 대표가 어쨌든 지금 이제 뭐 만덕동에 전셋집을 얻었고 이제 뭐 기회가 되면 뭐 이제 자가까지 매수해서 여기서 뼈를 묻는 정치를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그런데 이런 상황에서 뭐 사실 말씀하신 대로 박민식 장관이 이제 물러날 것 같지 않고 뭐 어쨌든 치열한, 화성에서 이준석 대표처럼 치열하게 양당 후보가 붙을 가능성이 현재로서는 좀 더 높아 보이는데 이렇게 되면, 그때 이준석 대표 같은 경우도 사실 죽으면 정치 생명이 끝나는 거라고 볼 수도 있을 정도로 되게 위태위태한 상황에서 극적으로 승리하면 사실 위신이 확 올라가지 않았습니까? 한동훈 전 대표도 이제 그런 그림이 본인의 정치적 체급을 키우는 데는 좀 더 도움이 되지 않을까요?
▶이기인: 아니 죽어도 된다니깐요. 져도 된다니깐요. 너무 지금 바람이 세게 부는 선거이기 때문에 한동훈 대표 여기에 부담을 갖지 않아도 된다고 저는 생각을 해요. 어떻게 이번 한 번으로 보수가 재건이 될 수 있겠습니까? 여기서 분명히 국민의힘 후보 내지는 정말 그 어마어마한 영향력을 만약에 전국 단위 선거에서 보여준다면 설령 이번 선거에서 진다 하더라도 다음에 어떤 기회, 후일을 도모할 수 있는 기회가 보장될 수 있기 때문에 여기는 뭔가 성패에 집착하지 않았으면 좋겠다. 어쨌든 선거 과정에서 어떤 메시지를 내느냐 지난 총선처럼 이조심판론 같은 걸 내세우지 말고 북갑을 위해서 어떤 의제를 가지고 어떤 의제의 선거를 치를지에 대한 고민을 먼저 보여준다면 저는 후일을 도모할 수 있는 기회가 분명히 생길 거라고 보거든요. 너무 부담 갖지 않았으면 좋겠다는 생각이 먼저 들어요.
▷조동주: 근데 뭐 한 전 대표는 사실 패배는 전혀 생각하지 않고 있는
▶류제화: 당연히 선거 나온 사람이 패배할 걸 생각하고 나오는 사람이 진짜 이상한 거예요. 그거는 굉장히 어떻게 말하자면 약간 비주류 감수성이에요. 이긴다는 거를 가지고 생각을 가지고 이긴다는 생각 하나만 가지고 가는 거지. 져도 괜찮다. 그건 뭐 ‘졌잘싸’를 애초에 마음에 두고 이제 하는 게임은 이기기가 어려운 게임이고요. 일단 그래서 승패가 중요하다는 말씀을 드리고 설사 승패만 머릿속에 두고 선거를 했는데 설사 진다하더라도 명분 있는 싸움이면 이기인 총장 말씀대로 그게 정치적 생명을 위협하거나 그런 일은 아닙니다. 이제 그런 차원에서 저는 승패에 연연하지 않는다는 것은 어불성설이고 반드시 이겨야 되는 선거라고 생각하고 한동훈 대표는 그래서 그게 2자 구도든 3자 구도든 4자 구도든 상관없이 반드시 어떤 구도를 만들어 달라고 요구할 생각도 없이 어떤 구도에서든 반드시 자력으로 이기겠다 이런 생각만 하고 있는 것으로 저는 알고 있습니다.
▷조동주: 지금 어쨌든 한동훈 전 대표가 나올 경우에 사실 민주당 후보 같은 경우도 이제 하정우 수석이 제일 얘기가 많이 나오고 있는데 하 수석은 사실 요즘 행보를 보면 좀 헷갈려요. 사실 뭐 이제 본인은 이제 뭐 나올 생각이 없는 것처럼 막 이렇게 얘기를 하는데 방송 출연을 계속하고 있어요. 관련