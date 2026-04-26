백악관 기자단 만찬서 총격음…피신 트럼프 “멋진 저녁”

부상자 없이 무사…용의자 현장서 체포
트럼프 “비밀경호국 훌륭…기자회견 할것”
행사장 주변서 “USA” 외치는 소리 들려
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 백악관 출입기자단 만찬 도중 총성이 발생하며 급히 외부로 대피했다. 트럼프 대통령을 포함해 이날 만찬에 참석한 J D 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방장관, 마르코 루비오 국무장관 등은 모두 부상 없이 무사한 것으로 파악됐다. 총격범은 곧바로 체포됐다.
AP 등 외신에 따르면 이날 저녁 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 백악관 기자단 만찬장에서 총격음이 발생했다. 트럼프 대통령을 비롯한 미국 고위 관료들은 긴급히 대피했으며, 부상자는 없는 것으로 알려졌다.
이날 만찬 도중 갑자기 큰 굉음이 들리자 비밀경호국 요원들은 “총격 발생”이라고 외치며 연회장을 에워쌌고, 사람들을 향해 “엎드려라”고 소리쳤다. 수백 명의 참석자들은 테이블 아래로 몸을 숙이며 대피했다.
비밀경호국 요원들은 즉각 트럼프 대통령과 주요 인사들을 안전 구역으로 이동시켰다. 연례 만찬에 동석했던 J D 밴스 부통령과 트럼프 행정부 인사들도 긴급 대피했다. 주 방위군 병력이 건물 내부에 배치됐고, 건물 외부의 경비 또한 매우 삼엄했다.
AP는 수사 당국 관계자를 인용해 “누군가 총기를 발사했다”고 전했다. 당국은 총격범의 존재를 확인했으나 자세한 내용은 공개하지 않았다.
뉴욕타임스(NYT)는 당시 상황에 대해 “만찬 도중 여러 차례 큰 폭발음이 들리자 트럼프 대통령은 급히 밖으로 뛰쳐나갔고, 총을 든 비밀경호국 요원들이 대통령에게 다가가기 위해 통로를 질주했다”고 설명했다.
로이터는 “CSPAN 생중계에 따르면, 멜라니아 여사는 경호원들에게 이끌려 무대에서 내려오기 직전 군중 속 무언가에 반응하는 듯 보였고, 걱정스러운 표정을 짓고 있었다”고 전했다.
일부 참석자들은 여러 차례 총성을 들었다고 전했지만, 총성의 위치는 아직 파악되지 않았다. 당시 행사장 주변에서는 “USA”와 “갓 블레스 아메리카(God bless America)”를 외치는 목소리가 반복적으로 들린 것으로 알려졌다.
사건 발생 직후 트럼프 대통령은 자신의 트루스 소셜을 통해 “워싱턴 DC에서 정말 멋진 저녁이었다”며 “비밀경호국과 법 집행 기관은 정말 훌륭한 일을 해냈다”고 밝혔다. 그러면서 “총격범은 체포되었고, 나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 권고했지만, 최종 결정은 법 집행 기관의 지시에 따를 것”이라며 “그 결정과 관계 없이, 오늘 저녁 행사는 계획과는 많이 달라질 것이며, 우리는 다시 한번 행사를 치러야 할 것”이라고 덧붙였다.
19분 뒤 트럼프 대통령은 즉시 현장을 떠나 백악관에서 기자회견을 열겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 추가로 올린 트루스소셜 게시글에서 “경찰 당국이 규정에 따라 현장을 떠나달라고 요청했으며, 즉시 떠나겠다”면서 “30분 후 백악관 기자회견장에서 기자회견을 할 예정”이라고 전했다. 이어 “영부인과 부통령, 그리고 모든 내각 구성원들은 모두 건강한 상태다. 30분 후에 다시 말씀드리겠다”면서 “행사 담당자들과 모두 이야기를 나눴으며, 30일 이내에 행사를 다시 개최할 예정”이라고 했다.
댓글 0