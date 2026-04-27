울진서 실종 50대 다이버, 26km 떨어진 삼척서 구조

경북 울진 앞바다에서 실종된 다이버가 약 12시간 만에 구조됐다. 다행히 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 알려졌다.
27일 울진해양경찰서에 따르면 25일 오후 10시 46분경 강원 삼척 임원항 인근 해상에서 50대 남성 다이버 A 씨가 구조됐다. 같은 날 오전 10시 33분경 울진군 죽변항 인근 해상에서 수중레저활동을 하다가 실종된 지 약 12시간 만이다.
사고 당시 A 씨를 포함해 수중레저활동을 하던 인원은 총 7명으로 파악됐다. 이들은 25일 오전 9시 20분경 입수했다. 하지만 다이버 1명이 해상으로 올라오지 않자 다이버들을 태운 선박의 선장이 해경에 신고했다.
해경은 실종 장소인 울진 앞바다에 경비함정 4척과 연안구조정 1척, 항공기 1대, 해군 경비정 1척, 관계기관 항공기 3대, 해양 재난 구조대 7척, 민간 어선 1척 등을 투입해 수색에 나섰다.
다이버는 실종 지점에서 약 26km 떨어진 삼척 임원항 인근 해상에서 실종 신고 약 12시간 만에 발견됐다. 5000t(톤)급 시멘트 운반선이 다이버를 발견했다.
다이버의 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다.
다이버는 해경 조사에서 수중레저활동을 하다가 조류 때문에 다른 활동자들과 떨어지게 됐다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
해경 관계자는 “수중레저활동 시 반드시 2인 이상이 서로의 안전 여부를 확인해야 한다”며 “사고 발생 시 신속하게 해경에 신고해 달라”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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