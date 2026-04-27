유럽국들 제국주의 시절 영토 건드는 트럼프[지금, 여기]

英-아르헨 분쟁지역 포클랜드 제도
美, 1982년 전쟁 때 “英 영토” 지지
이란전 이후 입장 재검토 방안 검토
도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 전쟁에서 자국 지원에 소극적이었던 영국에 대한 보복 카드로 영국의 ‘포클랜드 제도’ 영유권에 대한 지지 입장을 재검토하는 방안을 검토 중인 것으로 나타났다. 아르헨티나 본토에서 동쪽으로 약 500km 떨어진 대서양에 위치한 포클랜드 제도는 영국이 1833년부터 실효 지배했는데, 지속적으로 아르헨티나와 영유권 갈등을 겪었다. 아르헨티나는 1816년 스페인에서 독립하면서부터 포클랜드를 자국 영토라고 주장해 왔다. 특히 1982년에는 포클랜드를 무력으로 점거했고, 영국과 ‘포클랜드 전쟁’도 벌였다. 당시 미국은 영국을 지지했고, 결국 74일 만에 아르헨티나의 항복으로 끝났다.
24일 로이터통신은 미 국방부가 최근 이란 전쟁에서 파병을 거부한 영국에 대한 보복 조치로 포클랜드 제도와 관련된 기존 지지 입장을 재검토할 수 있다고 보도했다. 또 미국은 포클랜드 제도처럼 과거 ‘제국주의 시절 해외 영토’를 보유한 유럽 국가들에 대한 미국의 외교적 지지를 철회하는 것도 검토 중이다. 이를 통해 영국을 포함한 유럽 국가들에 대한 외교적 압박에 나서겠다는 것이다.
이에 대해 영국 총리실 대변인은 성명을 내고 “포클랜드 제도의 주권은 영국에 있으며, 섬의 자결권은 최우선”이라고 반발했다. 영국령 포클랜드 자치정부도 “우리의 자결권을 지키고 수호하겠다는 영국 정부의 약속에 완전한 확신을 갖고 있다”고 밝혔다. 또 2013년 3월 실시된 포클랜드 주민투표 결과를 언급했다. 당시 주민투표에는 유권자 92%가 참여해 투표자의 99.8%가 영국의 주권이 미치는 영국 해외 영토(BOT)로 잔류하는 안을 택했다.
반면 보수 성향으로 그간 뚜렷한 친(親)트럼프 행보를 보여 온 하비에르 밀레이 대통령이 이끄는 아르헨티나 정부는 포클랜드 영유권 주장에 박차를 가하고 있다. 파블로 키르노 아르헨티나 외교장관은 이날 “역사적으로나 법적으로나 말비나스(포클랜드)는 아르헨티나 영토”라며 “현재는 식민지적 상황”이라고 공식 입장을 냈다. 그러면서 영유권 분쟁을 해결하기 위한 양자 협상 재개를 영국 측에 촉구했다.
포클랜드 제도를 둘러싼 영국과 아르헨티나 간 갈등은 2010년 제도 인근에서 유전이 발견되면서 더욱 커지고 있다는 평가를 받고 있다. 올해 초 발표한 국가안보전략(NSS)에서 중남미 지역에 대한 안보 영향력 확대를 강조한 트럼프 행정부가 포클랜드 제도 영유권 갈등을 놓고 어떤 조치를 취할지도 계속 큰 관심을 받을 것이란 전망이 나온다.
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