주한 美대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

前하원의원…1년 넘게 이어진 대사 공백 해소될 듯
1년 넘게 이어지던 주한 미국대사 공백 상황이 해소될 전망이다.
도널드 트럼프 2기 행정부가 임기 시작 후 첫 주한 미국대사 후보로 한국계 여성 정치인인 미셸 박 스틸(한국명 박은주) 전 연방 하원의원을 지명했다.
백악관은 13일(현지시간) 홈페이지를 통해 주한 미국대사 지명을 발표하고 연방 상원에 인준을 요청했다.
주한 미국대사 자리는 전임 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 1년 넘게 비어 있다.
1955년 서울에서 태어난 스틸 전 의원은 1975년 가족과 함께 미국으로 이주했다. 평범한 주부였던 스틸 전 의원은 로스앤젤레스(LA) 폭동 사태를 계기로 미국 정치권에 발을 들였다. 2021년부터 4년간 연방 하원의원을 지냈고 2024년 11월 선거에서 600여 표 차이로 석패해 낙선했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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