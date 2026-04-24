성북 84㎡ 17억 전망… 뛰는 집값, 더 뛰는 분양가

2년전 인근단지 최고 분양가 12억
강서-영등포서도 84㎡ 18억대 나와… 서울 3.3㎡당 평균 5489만원 달해
공급 부족한데다 신축 선호 영향… 주변 시세까지 부추길까 우려도
다음 달 청약이 예고돼 있는 서울 성북구 장위뉴타운 ‘장위 푸르지오 마크원’. 총 1931채 규모의 대단지 아파트로 수요자들의 관심이 많다. 현재 예상되는 분양가는 강북권 대단지 기준 최고 수준인 3.3㎡당 5100만∼5200만 원이다. 업계에서는 3.3㎡당 5300만 원도 거론되며 전용면적 84㎡ 분양가가 최고 17억 원을 훌쩍 넘을 거라는 전망도 나온다. 2년 전 인근에 분양한 ‘푸르지오 라디우스 파크’의 같은 평형대 최고 분양가는 12억1100만 원이었다.
지난달 분양한 서울 강서구 방화동 ‘래미안 엘라비네’는 전용 84㎡ 분양가가 최고 18억4800만 원으로 역대 강서구 분양 단지 중 최고 수준이었다. 1순위 경쟁률은 25 대 1로 마감됐지만 대출 규제 등으로 계약을 포기하는 당첨자가 생겨 일반분양 272채 중 잔여 56채(20.6%)에 대해 무순위 입주자모집을 진행하고 있다.
서울 집값이 크게 오르면서 서울 지역 분양가도 덩달아 상승하고 있다. 공급이 부족하고 건설 원자재 가격이 상승한 데다 신축에 대한 선호도가 더 높아지면서 분양가를 끌어올리는 분위기다. 이런 높은 분양가가 다시 인근 시세를 끌어올릴 수 있다는 우려가 나온다.
● 서울 평균 분양가 3.3㎡당 5000만 원 넘어
지난달 서울 동작구에서는 분양가상한제가 적용되는 강남3구(강남구, 서초구, 송파구)와 용산구를 추월한 분양가가 나오기도 했다. 노량진6구역을 재개발한 ‘라클라체 자이 드파인’의 3.3㎡당 평균 분양가는 약 7600만 원, 전용 84㎡의 최고 분양가는 25억8510만 원이었다. 비슷한 시기에 분양한 서울 서초구 잠원동 ‘오티에르 반포’ 84㎡가 27억5650만 원, 서초구 ‘아크로 드 서초’의 59㎡가 18억6490만 원이었던 것과 대비된다.
서울 영등포구 신길동 ‘더샵 신길 센트럴시티’의 경우에도 전용 84㎡ 분양가가 최고가 기준 18억8000만 원 수준이었다. 2024년 1101채 규모의 ‘마포 자이 힐스테이트 라첼스’ 전용면적 84㎡가 17억4510만 원에 분양되면서 강북지역 대단지 기준 최고가였는데, 서울 내 아파트는 대부분 이를 넘어서고 있다.
주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 3월 말 기준 최근 1년간 서울 민간아파트의 3.3㎡당 평균 분양가격은 5489만 원으로 역대 최고가를 넘어섰다.
● “공급 부족, 신축 선호 영향”
분양가 상승의 이유로는 공급 부족에 대한 우려와 신축 선호 현상이 꼽힌다. 서울 집값이 이미 많이 오른 상황에서 수요가 충분히 뒷받침된다고 보고 인근 시세와 비슷하거나 더 높은 가격을 책정하고 있는 것이다. 고분양가 논란이 있는 단지도 청약 경쟁률이 수십 대 1을 기록하면서 1순위에 마감되는 사례가 이어지고 있는 점도 이를 뒷받침한다.
원자재 가격 상승도 분양가 상승의 주요 원인으로 꼽힌다. 한국건설기술연구원에 따르면 올해 2월 건설공사비지수는 133.69를 기록하며 역대 최고치를 나타냈다. 건설사 관계자는 “지금으로서는 중동 전쟁이 지속되는 상황에서 원자재 가격 상승세 등을 반영할 수밖에 없다”며 “준공까지 3, 4년이 남아 현재 아파트 가격 시세보다도 분양가가 높을 수밖에 없다”고 말했다.
다만 한 번 오른 분양가는 떨어지기 쉽지 않다는 점에서 주변 집값 상승을 부추길 수 있다는 우려가 나온다. 신축 아파트 가격이 오르면 인근 비슷한 입지의 아파트도 비슷한 수준으로 호가를 올릴 수 있기 때문이다. 서정렬 영산대 부동산학과 교수는 “공사비 상승, 공급 부족 등이 맞물리면서 앞으로 서울 등 수도권에서는 ‘착한 분양가’를 찾기 더욱 어려워질 것”이라고 전망했다.
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