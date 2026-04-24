“노화 시력 되돌린다”…오메가3 아닌 ‘이 지방산’ 주목 [노화설계]

어두운 식당에서 메뉴판이 잘 보이지 않아 휴대전화 불빛을 켜는 장면은 노화의 대표적인 신호로 꼽힌다. 이런 시력 저하를 되돌릴 수 있을까. 최근 특정 지방산을 활용해 노화로 떨어진 시력을 회복할 가능성이 제시됐다.
22일(현지시간) 과학 매체 사이언스 데일리에 따르면, 미국 캘리포니아대학교 어바인(University of California Irvine) 연구팀은 노화된 생쥐의 눈에 특정 초장쇄 다불포화지방산(VLC-PUFA)을 주입한 결과 시각 기능이 회복됐다고 밝혔다. 연구 결과는 학술지 ‘사이언스 중개의학(Science Translational Medicine)’에 게재됐다.
연구를 이끈 도로타 스코브론스카-크라브치크 교수는 “노화로 인한 시력 저하를 되돌릴 수 있는 가능성을 확인했다”고 말했다. ● 왜 시력은 나이 들면 떨어지나…핵심은 ‘지방산 감소’
연구에 따르면 나이가 들수록 망막 내 초장쇄 다불포화지방산(VLC-PUFA) 농도가 감소한다. 이 물질은 세포막을 구성하고 시각 기능을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
특히 지방산 생성을 담당하는 효소 ‘ELOVL2(초장쇄 지방산 생성 효소)’의 기능이 떨어지면 시력 저하가 가속되는 것으로 나타났다. 스코브론스카-크라브치크 교수는 “이 효소가 제대로 작동하지 않으면 시력이 낮아진다”고 설명했다. ELOVL2는 노화 정도를 반영하는 대표적인 유전자 중 하나로, 눈의 노화 과정과 밀접하게 연결돼 있다. ● 주입했더니 시력 회복…“노화 특징까지 되돌려”
연구진은 ELOVL2가 생성하는 지방산(24:5n-3)을 노화된 생쥐의 눈에 직접 주입했다. 그 결과 시각 반응이 개선됐고, 망막의 분자적 상태도 젊은 개체와 유사하게 변화했다.
연구진은 “지방산 주입이 실제 치료로 이어질 수 있는 가능성을 보여주는 개념 증명”이라며 “분자 수준에서도 노화 특징이 되돌아가는 현상을 확인했다”고 밝혔다. 안구 내 주사는 이미 황반변성 치료에서 활용되는 방식으로, 이번 접근 역시 기존 치료법과 결합될 가능성이 제기된다.
● “DHA만으로는 부족”…기존 접근 흔들려
이번 연구는 기존 오메가3(DHA) 중심 접근과 차이를 보인다. 같은 실험에서 DHA는 유의미한 효과를 보이지 않았다.
연구진은 “DHA만으로는 충분하지 않으며, 다른 특정 지방산이 시력 개선에 작용하는 것으로 보인다”고 설명했다. 이번 연구는 단순히 원료(DHA)를 보충하는 것이 아니라, 이를 처리하는 효소 기능 저하를 우회해 최종 지방산을 직접 공급하는 방식이라는 점에서 차별화된다.
연구팀은 ELOVL2 유전자 변이가 황반변성(AMD) 진행 속도와 관련이 있다는 점도 확인했다. 향후에는 면역 등 전신 노화 연구로 확장 가능성도 제시되고 있다.
다만 이번 연구는 동물 실험 단계로, 사람에게 동일한 효과가 나타날지는 추가 임상 검증이 필요하다.
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