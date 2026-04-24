‘자택 임종’ 성남시 첫 도입…의사 방문해 사망진단서 발급

경기 성남시가 임종을 앞둔 시민이 병원이나 요양원이 아닌 자신의 집에서 존엄하게 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 ‘내 집 생애말기 케어 사업’을 전국 최초로 추진한다.
● 방문 의료부터 사망진단까지…집에서 받는 ‘원스톱’ 서비스
24일 성남시는 의사가 직접 가정을 방문해 의료와 돌봄 서비스를 제공하고, 임종 시에는 협약 의료기관을 통해 현장에서 곧바로 사망진단서를 발급할 계획이라고 밝혔다. 유족들이 복잡한 행정 절차 때문에 장례를 늦추거나 심리적 고통을 겪는 상황을 방지하겠다는 방침이다.
그간 자택 임종은 병사 확인이 어려울 경우 장례 절차를 시작하기도 전에 경찰과 검사의 사후 승인을 기다리는 불편을 겪어야 했다. 그러나 이번 사업이 시행되면 의료진이 현장에서 사망을 확인해 곧바로 장례 절차를 진행할 수 있게 된다.
성남시는 사업의 실효성을 높이기 위해 지난 23일 성남시의사회, 성남시의료원 및 지역 의원들과 업무협약을 맺었다. 지역 의료기관이 참여하는 기반을 다져 재택 임종 현장에서의 의료 공백을 없애겠다는 취지다.
신상진 성남시장은 “많은 시민이 삶의 마지막을 병원이 아닌 집에서 가족과 함께 존엄하게 마무리하기를 희망한다. 이번 사업을 지역 기반의 생애말기케어 정책 모델로 정착시키겠다“고 전했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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