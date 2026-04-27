박찬욱 신작은 서부극… 할리우드 스타들 출연

미국 연예매체 데드라인은 24일(현지 시간) “미 서부 개척시대가 배경인 영화 ‘더 브리건스 오브 래틀크리크(The Brigands of Rattlecreek)’가 박 감독의 차기작으로 정해졌다”고 전했다. ‘래틀크리크의 도둑들’ 정도로 해석되는 이 작품은 폭우를 틈타 작은 마을을 약탈하며 주민들을 공포에 몰아 넣는 도적 무리에 맞서 복수를 꾀하는 보안관과 의사의 이야기로 알려졌다.
데드라인에 따르면 박 감독의 차기작엔 세계적인 할리우드 스타들이 대거 출연할 예정이다. 영화 ‘인터스텔라’의 매슈 매코너헤이와 ‘엘비스’에 출연한 오스틴 버틀러, 다음 달 개봉 예정인 스타워즈 스핀오프 ‘만달로리안과 그로구’의 주연 페드로 파스칼이 이름을 올렸다. 2022년 박 감독의 작품 ‘헤어질 결심’에서 여주인공으로 열연했던 배우 탕웨이도 출연한다.
‘더 브리건스 오브 래틀크리크’는 약 20년 전 미 영화감독인 스티븐 크레이그 잘러가 각본을 쓴 작품이다. 이후 여러 차례 영화화가 추진됐으나 성사되지 않았다. 할리우드에서 ‘영상화되지 못한 수작’으로 꼽혀 왔는데, 박 감독이 10년 가까이 공을 들인 것으로 전해졌다. 프로듀서 브래들리 피셔가 공동 제작을 맡았으며, 제작비는 6000만 달러(약 887억 원) 수준으로 알려졌다.
해당 작품은 다음 달 12일부터 열리는 프랑스 칸 국제영화제의 필름 마켓에서도 소개될 예정이다. 박 감독은 칸 영화제에서 2004년 ‘올드보이’로 심사위원대상, 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 받았다. 올해는 한국인 최초로 영화제 심사위원장을 맡았다.
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