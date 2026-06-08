누명 벗은 김수현, 광고 촬영으로 1년만에 활동 재개

사생활 이슈로 활동을 중단했던 배우 김수현이 약 1년 만에 활동 재개에 나선다.
8일 연예계에 따르면 김수현은 오는 7월 필리핀 대표 패션 브랜드 ‘벤치’(Bench)와 광고 촬영을 진행한다. 사생활 관련 의혹이 불거지며 광고 계약 해지와 차기작 디즈니+‘넉오프’ 공개 연기 등을 겪은 이후 첫 공식 일정이다.
앞서 김수현은 지난해 3월부터 전 연인인 고(故)김새론과 관련된 미성년자 시절 교제, 채무 변제 압박 의혹으로 활동을 중단했다. 해당 의혹들에 대해 김수현 측은 사실무근이라며 반박해왔다.
김수현은 최근 자신에 대한 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소의 김세의 대표가 허위사실 유포 등 혐의로 구속 송치되며 새로운 국면을 맞았다.
앞서 김세의 대표는 배우 고 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등 허위 내용을 유포한 혐의로 지난달 26일 구속됐다.
김 대표는 지난해 3~5월 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김새론이 미성년자인 15세 때부터 약 6년간 김수현과 교제했다는 취지의 주장과 녹취록 등을 반복적으로 유포한 혐의를 받는다. 또 생성형 인공지능(AI)을 활용해 고 김새론의 음성을 조작해 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 있다.
김수현 소속사 골드메달리스트는 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다”는 입장을 밝혔다. 또 김 대표를 상대로 한 손해배상 청구 소송 금액을 기존 120억 원에서 300억 원으로 증액해 법적 대응을 이어갈 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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