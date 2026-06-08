최욱 “일베 탱크로 밀자는 발언 죄송…극우에 사과하는 건 아냐”

유튜브 채널 ‘매불쇼’ 진행자인 최욱 씨가 ‘일베’(일간베스트저장소) 회원을 겨냥해 “탱크로 밀어버려야 한다”고 말해 논란이 일자 사과했다.
최 씨는 8일 매불쇼 방송에서 “전두환의 방식을 동경하는 온라인 극우들을, 그들이 동경하는 방식대로 온라인상에서 탱크로 밀어야 한다는 제 발언에 대해 불편해하셨던 분들이 굉장히 많이 있었다”며 “진심으로 사과드린다. 정말 죄송하다”고 밝혔다.
다만 “전두환 방식을 찬양하는 극우들에 대한 사과는 결코 아니다”라고 강조했다.
그러면서 “앞으로도 더욱 신중하게 방송에 임하겠다”고 덧붙였다.
앞서 최 씨는 5일 방송에서 “온라인상에 있는 일베들을 제도에서 확실하게 범죄화해야 한다”며 “이를 계속 놔두니 재미가 되고, 문화가 되고, 양지로 올라온다”고 지적했다. 이어 “이X들이 자기들 식으로 동경하는 게 전두환이잖아”라며 “그 식으로 온라인상 범죄에 대해서만큼은 탱크로 밀어버려야 한다”고 말했다.
이를 두고 개혁신당 이준석 대표는 6일 페이스북에서 이재명 대통령을 향해 “(스타벅스 마케팅) ‘탱크 데이’라는 표현에 꽂혔던 대통령이고 불매 운동까지 갔다면, 전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 비판했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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