망명한 이란 왕세자, 獨서 회견뒤 ‘토마토 주스 테러’

친미 성향인 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 레자 팔레비(65)가 독일 방문 중 토마토 주스를 뒤집어쓰는 봉변을 당했다.
23일(현지 시간) AP통신 등에 따르면 팔레비는 이날 베를린에 있는 독일 연방 정부 기자회견장 건물에서 미국과 이란 간 휴전을 비판하는 기자회견을 마치고 밖으로 나오던 중 한 남성이 투척한 붉은 액체에 맞았다. 현지 경찰은 이 액체가 토마토 주스로 보인다고 확인했다.
팔레비는 재킷 뒷부분과 목덜미 쪽에 액체가 묻었지만 크게 감정의 동요를 드러내진 않고 지지자들을 향해 손을 흔들었다. 이후 차에 올라탄 뒤 현장을 떠났다.
팔레비는 이번 사건으로 인해 다치진 않은 것으로 알려졌다. 용의자는 현장에서 즉시 체포됐다. 경찰은 용의자의 신원과 범행 동기 등을 조사 중이다.
모하마드 팔레비 전 국왕(샤)의 장남인 팔레비는 1979년 왕정이 무너지고 시아파 성직자 루홀라 호메이니를 중심으로 한 혁명세력의 통치가 시작되자 미국에 망명했다. 그는 지난해 말부터 시작된 이란 반정부 시위 중 일부 시위대가 “팔레비 왕정으로의 복귀”를 주장하며 주목받았다. 실제로 팔레비는 이란 정권이 붕괴하면 귀국해 민주주의와 친서방 노선을 도입하는 등 과도 지도자로 나설 뜻을 여러 차례 밝혀왔다. 미국과 이스라엘의 이란 군사 개입도 지지해 왔다.
다만 현실 대안 정치세력으로 실질적인 이란 내 영향력이 없고, 국제사회의 지원을 끌어낼 역량도 없다는 평가가 지배적이다.
이번 베를린 방문에서 독일 정부 관계자들과 만나지 못한 팔레비는 이날 기자회견에서 유럽 국가들을 향해 민주주의를 위해 싸우는 이란 국민에 대한 더 많은 지원을 촉구했다. 그는 이란 당국이 반정부 시위 참가자들에게 사형을 선고했다고 주장하며 “자유세계는 무언가를 할 것인가, 아니면 학살을 침묵 속에서 지켜볼 것인가”라고 말했다.
아울러 미국과 이란의 휴전 협정이 이란 정부의 행동 변화를 전제로 하고 있다며 “그런 일이 일어날 것이라고 보지 않는다”고 지적했다. 그러면서 “외교에는 이미 충분한 기회가 주어졌다고 생각한다”고 했다.
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