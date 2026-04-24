[오늘의 운세/4월 24일]

● 쥐
48년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신 할 것.
60년 지나간 일에 집착하지 말 것.
72년 이해관계가 얽힌 양쪽 사이에서 중재 역할을 하게 된다.
84년 작은 일이라도 신중하게 처리할 것.
96년 일이 예상보다 늦어질수 있다.
08년 당장은 조금 불편해도 결과는 아주 만족스러울 것이다.
● 소
37년 계획은 재검토하고, 한 번 더 생각해 볼 것.
49년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
61년 자기의 주장보다 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
73년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
85년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
97년 서북쪽은 구설이 있으나 동남쪽엔 반가운 소식이 있다.
● 범
38년 칭찬은 고래도 춤추게 한다, 꾸중 보다는 칭찬을 많이 할 것.
50년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
62년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
74년 결정 난 일에 불평하지 말 것.
86년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
98년 모임에서 분위기를 주도하며 인기가 상승하는 날이다.
● 토끼
39년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
51년 직접적인 투자나 금전거래 자제.
63년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
75년 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
87년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
99년 몸은 바쁘지만 실속이 적을 수 있으니 체력을 안배, 작은 것에 연연하지 말고 기본 원칙에 충실할 것.
● 용
40년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
52년 겉치레보다는 마음 편한 것이 좋다.
64년 집착하지 말고 마음 비울 것.
76년 잘 진행되더라도 중간 점검 필요.
88년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
00년 편법이나 요령보다는 정공법으로 승부하는 것이 유리하다.
● 뱀
41년 초심을 잃지 말고 정진 할 것.
53년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
65년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
77년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
89년 기다리던 소식 접하거나 주변상황 좋아진다.
01년 행운이 붙는 날, 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날.
● 말
42년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
54년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
66년 좋은 소식 기다리고 있다.
78년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
90년 조금만 낮추면 만사편안.
02년 가끔은 새로운 유행이나 변화에 관심을 가져보는 것도 좋고, 해결책은 가까운 곳에 있다.
● 양
43년 감정이 풍부한 날, 잔잔한 감동이 찾아온다.
55년 모으는 것도 좋지만 쓸 줄도 알아야 한다.
67년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
79년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
91년 강함보다 부드러움이 더 효과적.
03년 겸손의 미덕을 발휘하여 절제와 양보를 실천할 때다.
● 원숭이
44년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다.
56년 능력 밖의 일은 벌이지 말 것.
68년 조금만 더 느긋한 자세 필요.
80년 편견이나 고정관념에서 벗어날것.
92년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
04년 잊고 지냈던 옛 친구를 만나면 뜻밖의 소식이 올 수 있으니, 평소에 마음을 잘 다스리라.
● 닭
45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
57년 감정에 치우치지 말고 이성적으로 냉정하게 판단할 것.
69년 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
81년 필요하면 아랫사람에게도 배워야 한다.
93년 과음과식 절대금물.
05년 육체적으로 무리한 활동은 피하고, 건강 관리에 유의하며 일정을 가볍게 잡아라.
● 개
46년 자신의 모습을 깊고 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
58년 발상의 전환이 필요하다.
70년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
82년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
94년 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
06년 일은 바쁘게 돌아가지만 모든 과정이 순조롭다.
● 돼지
47년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
59년 좋은 말 한마디가 행운을 가져온다.
71년 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
83년 분위기 파악 정확히 할 것.
95년 작은 일이 큰 복을 준다. 사소한 약속도 꼭 지켜라.
07년 평상시 주위 사람들에게 베푼 호의가 복으로 돌아온다.
인천철학관 박성희 원장
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