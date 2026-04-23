[오늘의 운세/4월 23일]

●쥐 48년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다. 60년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 72년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 84년 예상치 못한 경사나 기쁨이 있다. 96년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 08년 조금 부족해도 지금 있는 걸로 감사하는 마음이 중요.
●소 37년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다. 49년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것. 61년 편견을 버리고 마음을 열어라. 73년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다. 85년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 97년 새로운 일이나 사업은 오늘은 보류하는 게 좋다. ●호랑이 38년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물. 50년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯. 62년 듣기 좋은 말 한마디가 행운을 부른다. 74년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성. 86년 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복. 98년 판단을 분명히 하고 기다릴 줄 알아야 운이 따른다.
●토끼 39년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 51년 고민은 시간이 해결해 준다. 63년 발상의 전환이 필요한 시점. 75년 마음이 가지 않으면 하지 말 것. 87년 잠시 지나온 삶을 되돌아보는 것이 좋다. 99년 자신감이 넘치고 리더십이 돋보인다. 원하는 방향으로 일이 풀린다.
●용 40년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다. 52년 베푼 만큼 돌아온다. 64년 명예도 좋지만 실리도 중요하다. 76년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 88년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 00년 과감하게 추진해도 좋지만 서두르지 말고 주변 의견도 살짝 들을 것.
●뱀 41년 운수가 따르고 답답하고 힘들었던 일이 풀린다. 53년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 된다. 65년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 77년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯. 89년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다. 01년 낡은 습관은 버리고 새롭게 시작하기 좋다.
●말 42년 정도를 지키는 것이 가장 빠르다. 54년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것. 66년 지나친 과욕은 후회를 낳는다. 78년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 90년 냉정히 판단하고 신중하게 결정할 것. 02년 인간관계에서 부드럽게 대처하면 좋은 결과가 따른다.
●양 43년 옛것도 좋지만 집착은 금물. 55년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다. 67년 힘내라 모든 일은 마음먹기에 달려 있다. 79년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 91년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 03년 큰 스케일의 생각과 창의력이 빛난다. 과감하게 추진할 것.
●원숭이 44년 금전에 지나치게 집착하지는 말 것. 56년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다. 68년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만. 80년 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 92년 실속 없이 바쁠 수 있으니 중심 잘 잡을 것. 02년 깊이 생각하고 전략적으로 움직이면 성과가 좋다.
●닭 45년 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것. 57년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 69년 지나치면 모자람만 못한 법. 81년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 93년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다. 05년 주변 사람들과의 조화도 중요하니 혼자 밀어붙이지 말 것.
●개 46년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것. 58년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다. 70년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다. 82년 밥 사주는 것에 인색 하지 마라. 94년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯. 06년 체력 관리 잘하면서 추진력 발휘하면 좋은 결과가 있다.
●돼지 47년 주위 사람들과 친하게 지낼 것. 59년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 71년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 83년 집착하지 말고 마음을 비울 것. 95년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다. 07년 주변 유혹에 흔들리지 말고 자기 페이스 유지해라.
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